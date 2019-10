Bài 1: Tay chơi đỏ đen dốc cạn tiền nuôi “thỏ, khỉ, sư tử”

Bắt nhiều vụ đánh bạc trá hình qua trò chơi điện tử Đêm 6/1/2019, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang tại số nhà 067, 060, 054 thuộc Tổ 1, phường Lào Cai đang có hàng chục đối tượng sát phạt nhau cùng với các máy đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 131 máy đánh bạc các loại, trong đó chủ yếu là loại máy trò chơi xanh đỏ, trò chơi hoa quả, máy bắn cá... Tang vật thu giữ ban đầu khoảng 30 triệu đồng và gần 20.000 nhân dân tệ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài. 22 giờ đêm 29/1/2019, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án 119B bắt giữ 17 đối tượng, thu 5 máy bắn cá và thỏ khỉ tại 5 địa điểm đặt máy tại nhà các đối tượng. Người tham gia sẽ hoán đổi tiền mặt bằng số điểm. Mỗi máy bắn cá và thỏ khỉ có khoảng 8 người cùng chơi một lúc. Nếu tham gia, mỗi người chơi có thể mất số tiền từ 1 - 2 triệu đồng/đêm và đa phần đều thua. 16 giờ ngày 4/3/2019, Đội CSHS CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử “PUMP Game” tại tầng 4, Siêu thị BigC (địa bàn P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá. Tại thời điểm bắt quả tang có 5 máy bắn cá đang hoạt động và 1 máy hồ lô (máy thú).