Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh: 'Xóa hộ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm'

(Dân Việt) Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Hà Giang luôn xác định đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm nghèo, giúp các hộ an cư lạc nghiệp; góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh. Trong clip, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay, góp sức với Hà Giang trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình CCB, người có công, hộ nghèo của tỉnh tại lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình người có công, hộ nghèo xã biên giới. BCĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh (CCB) nghèo, gia đình người có công, hộ nghèo xã biên giới của tỉnh. Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank Việt Nam; bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC; đại diện hơn 100 doanh nghiệp, tổng công ty trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang… Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được xác định sử dụng 100% kinh phí từ vận động xã hội hóa và huy động nguồn vốn từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ bằng tiền 60 triệu đồng/hộ, cùng với sự đóng góp công lao động của cộng đồng dân cư và các lực lượng khác, trong đó giai đoạn 2019 – 2020 lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ tại các địa phương là nòng cốt. Nhà ở của các gia đình sau khi được hỗ trợ xây dựng phải đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng. .