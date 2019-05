Chuyện lạ có thật: Giữa thủ đô, giáo viên cầm gậy chọc vữa trần lớp học

(Dân Việt) Gần 2000 giáo viên và học sinh trường THPT Trương Định luôn lo lắng đang ngồi học bỗng bị mảnh vữa tường rơi vào đầu.

Toạ lạc trên tuyến phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, trường THPT Trương Định được xây dựng từ năm 1976-1977. Trải qua 43 năm, ngôi trường là nơi giảng dạy và học tập của hơn 1.800 giáo viên và học sinh này đã xuống cấp nghiêm trọng. Vữa trên trần rơi lả tả khắp nơi, ngồi học cứ nơm nớp lo sợ vữa rơi trúng đầu nên lãnh đạo nhà trường quyết định niêm phong nhiều phòng học đồng thời chuyển văn phòng đoàn thành phòng học. Bên cạnh đó còn rất nhiều phòng học khác cũng bị bong tróc, xuống cấp. Thầy Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trương Định cho biết, hằng ngày, lúc vắng học sinh, các thầy cô đều tranh thủ làm cho nhiều mảng vữa rơi xuống để phần nào đảm bảo an toàn cho các em trong giờ học. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tình thế. Giáo viên và học sinh luôn lo lắng vữa trong lớp học bỗng dưng bị sập. Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ khu vực sân trường, hành lang hay trong tất cả các lớp học đều xuống cấp Tại các lớp học, trần nhà, cửa chính, cửa sổ cũng bị ẩm mốc, mối mọt; một số phòng bị rễ cây mọc xuyên vào, tường lớp học xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn. Để đảm bảo an toàn, nhà trường phải làm rào chắn để ngăn học sinh đi vào các khu vực nguy hiểm. Lối đi riêng của giáo viên lộ cốt thép, trường phải gia cố để tránh bị sập. Toàn bộ khu vực nhà B đã bị nghiêng. Tại khu vực các lớp học (từ tầng 1 - tầng 3) xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Nhiều mảng vữa với kích cỡ lớn ở tường, trần nhà thường xuyên bong tróc và rơi xuống. Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm 2017, trường đã xây dựng đề án báo cáo lên Sở GD-ĐT và Ban dự án của TP Hà Nội. Đến nay, lãnh đạo Sở, Ban dự án của thành phố cũng đã thống nhất thiết kế của nhà trường và làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai để lên phương án xây dựng trường. Liên quan đến vấn đề này, ngày 13/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết về tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ban lãnh đạo nhà trường đã báo cáo tình hình đến chính quyền địa phương."Theo thông tin từ phía nhà trường, UBND TP.Hà Nội và Sở GD&ĐT đã dự kiến chi 67 tỷ đồng để đầu tư, xây mới trường THPT Trương Định. Cụ thể khi nào triển khai thuộc quyền hạn của Sở GD&ĐT cùng UBND TP.Hà Nội nên tôi chưa nắm rõ", ông Tùng cho hay.

