Hà Giang: Hỗ trợ xây nhà ở cho CCB nghèo, hộ nghèo xã biên giới

(Dân Việt) BCĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh (CCB) nghèo, gia đình người có công, hộ nghèo xã biên giới của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Báo cáo quá trình triển khai chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến, thông tin: Ngày 25/7/2019, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1953 thành lập BCĐ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban Thường trực; BCĐ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo thành lập BCĐ của huyện, thành phố; yêu cầu việc triển khai thực hiện chương trình phải gắn với chương trình, đề án quy tụ dân cư trên địa bàn, thực hiện rà soát, thống kê đúng đối tượng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến báo cáo quá trình triển khai chương trình.

Theo rà soát, toàn tỉnh Hà Giang có 4.106 hộ thuộc các đối tượng: Người có công, CCB nghèo, hộ nghèo ở xã biên giới cần hỗ trợ về nhà ở. Trong đó có 160 gia đình người có công, 464 CCB, 3.482 hộ là hộ nghèo của các xã biên giới. Trong giai đoạn 2019 – 2020, tỉnh ta đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.000 hộ. Tính đến ngày 27.8, toàn tỉnh đã có 345 hộ triển khai xây dựng nhà ở theo chương trình hỗ trợ của tỉnh, trong đó có 8 nhà đã hoàn thành; 278 nhà đang chuẩn bị khởi công. Các huyện đã chủ động ứng kinh phí giải ngân hỗ trợ các hộ trên 3,3 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ khác trên 1,1 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân đã chuyển kinh phí hỗ trợ vào tài khoản tiếp nhận của chương trình trên 47 tỷ đồng, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam hỗ trợ huyện Hoàng Su Phì 120 triệu đồng. UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí đợt 1 cho các huyện 8,34 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, những ngôi nhà hỗ trợ là điều mong đợi của các gia đình và là việc làm thiết thực trước thềm đại hội Đảng, tạo mối gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh địa đầu Tổ quốc, phên dậu quốc gia, nơi kết thúc chiến tranh muộn nhất cả nước. Tuy đã phát triển nhiều so với trước nhưng người dân còn nhiều khó khăn, vì vậy cần làm nhiều cách để giúp người dân giảm nghèo; cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp của Hà Giang rất cần sự hỗ trợ, góp sức của các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để Hà Giang vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp, ngành của tỉnh rà soát kỹ, không bỏ sót đối tượng và thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng và chất lượng công trình...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Trương Tấn Sang.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đọc Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo ở các xã biên giới của tỉnh khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc Lời kêu gọi ủng hộ chương trình.

Sau lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tham gia quyên góp, ủng hộ chương trình. Tổng kinh phí huy động đóng góp, ủng hộ được tại buổi lễ khoảng 65 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh đã huy động được trên 112 tỷ đồng thực hiện chương trình.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay, góp sức với Hà Giang trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình CCB, người có công, hộ nghèo của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Hà Giang luôn xác định đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm nghèo, giúp các hộ an cư lạc nghiệp; góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank Việt Nam; bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC; đại diện hơn 100 doanh nghiệp, tổng công ty trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang…