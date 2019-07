Hai tài xế xe khách rượt đuổi nhau kinh hoàng bị tước bằng lái

10 ngày sau khi lạng lách, rượt đuổi nhau trên đường ĐT 741, hai tài xế xe khách bị công an Bình Phước xử phạt.

Cả hai tài xế bị tước bằng lái 3 tháng và chịu phạt hành chính, tổng số tiền 15 triệu đồng. Hai tài xế khai rượt đuổi nhau do tranh hành khách. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/6.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 xe khách mang BKS: 47B-009.29 và xe BKS: 48K – 0134 rượt đuổi, lạng lách, đánh võng trên đường.

Hai xe khách rượt đuổi nhau trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 26/6, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.