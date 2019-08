Hình ảnh hàng nghìn phương tiện ở Hà Nội chôn chân dưới mưa lớn

(Dân Việt) Cơn mưa dông lớn kéo dài cộng thêm việc người dân đổ xô về quê nghỉ lễ 2/9, khiến cho hàng loạt tuyến đường của Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Clip: Cơn mưa đúng giờ tan tầm của ngày trước đợt nghỉ lễ khiến việc đi lại thêm khó khăn.

Chiều nay 30/8, người dân bắt đầu ùn ùn rời Thủ đô để về quê và đi chơi nhân dịp nghỉ lễ 2/9. Các bến tàu, bến xe đông nghịt hành khách, tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.

Ghi nhận tại tuyến đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, do trời mưa to cộng thêm việc người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ 2/9 khiến cho tuyến đường bị ùn tắc kéo dài hàng km.

Tại ngã tư nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, giao thông ở đây trở nên hỗn loạn, dòng người chen chúc nhau di chuyển dưới cơn mưa to kéo dài.

Mưa lớn khiến tình hình giao thông tại một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Với lượng mưa dày cộng thêm gió mạnh khiến cho người điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn nhất là vào giờ tan tầm và đặc biệt là ngày nghỉ lễ

Theo ghi nhận vào 18h tại đường Khuất Duy Tiến đoạn đường vành đai 3, các phuơng tiện chen chúc nhau di chuyển, hàng loạt ô tô xe máy kẹt cứng dưới cơn mưa.

Cơn mưa to rát mặt cộng thêm cảnh tắc đường dài hàng km khiến cho nhiều người dân cảm thấy mệt mỏi chán nản.

Cơm mưa to khiến tầm nhìn di chuyển của các phương tiện giao thông bị hạn chế nên các phương tiện di chuyển chậm, giao thông rối loạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều khu vực có mưa to đến rất to, có nơi từ 250 - 400 mm. Trong đó Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cầu vượt Trần Duy Hưng kẹt cứng các phương tiện di chuyển.

Tương tự tại đường Láng, các phương tiện di chuyển chậm dưới cơn mưa..

... khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.