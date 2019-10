Khản cổ phát loa nhường đường, tài xế Lexus vẫn chặn đầu xe cứu hỏa

(Dân Việt) Mặc dù xe chữa cháy hú còi, ra rả phát loa thông báo xin nhường đường đi làm nhiệm vụ nhưng tài xế xe Lexus 38A-176.36 vẫn ngang ngược chặn đường.

Trưa 4/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe chữa cháy ở TP.Vinh (Nghệ An) đang hú còi, phát loa thông báo các phương tiện nhường đường nhưng ô tô Lexus đi trước vẫn quyết chặn đầu xe cứu hỏa khiến nhiều người phẫn nộ.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh xe cứu hỏa đang vội đi chữa cháy kho phế liệu thuộc xã Nghi Kim (TP.Vinh, Nghệ An). Khi xe đi trên đường Quang Trung, TP.Vinh (Nghệ An), trong khi các phương tiện đều chủ động nhường đường thì ô tô Lexus BKS 38A - 176.36 vẫn ngênh ngang chặn đầu xe cứu hỏa.

Lúc này, lực lượng cảnh sát PCCC trên xe liên tục phát loa thông báo "Đề nghị xe 38A-176.36 dẹp vào lề đường bên phải, nhường đường xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ" nhưng tài xế xe Lexus vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau một quãng đường dài, chiến sĩ phát loa thông báo khản cả giọng đề nghị nhường đường, tài xế Lexus mới chịu đánh lái sang bên phải tại ngã tư đường Quang Trung - Lê Hồng Phong.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip bày tỏ sự thất vọng, thậm chí bực tức trước thái độ vô ý thức, hành vi ngang ngược của tài xế xe Lexus 38A-176.36.

Kho phế liệu ở TP.Vinh bốc cháy dữ dội lúc 11h ngày 4/10. Đến 13h30, ngọn lửa mới được khống chế.

Trước đó, vào sáng 23/9 tại Hà Nội, xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ chữa cháy cũng bị xe ô tô hiệu Kia Morning BKS 29D-071.82T đi phía trước nhất quyết không chịu nhường đường.

Lực lượng chức năng phát loa "Yêu cầu ô tô giảm tốc độ, đi gọn tay phải của mình đi", tuy nhiên tài xế vẫn không nhường đường.

Sau đó, làm việc tại trụ sở công an, tài xế xe Kia Morning thừa nhận hành vi của mình và nói do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu ưu tiên từ xe cứu hỏa.