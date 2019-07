'Không uống rượu bia, thổi đi thổi lại sao vẫn có nồng độ cồn?'

Dù thổi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn là có nồng độ cồn trong hơi thở. Lái xe Nguyễn Văn An bị tạm giữ xe 7 ngày, tước giấy phép lái xe và phạt 2,5 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch 125 của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Đội CSGT số 14 chiều qua kiểm tra xe bán tải 18C-097.00 do Nguyễn Văn An (Mỹ Hà - Mỹ Lộc - Nam Định) cầm lái đang lăn bánh trên đường Giải Phóng hướng ra ngoại thành. Tài xế thổi tới 3 lần Khi lái xe dừng, CSGT yêu cầu lái xe ngồi trên xe, hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, nếu không có vi phạm thì lái xe có thể chuyển bánh. Lái xe Nguyễn Văn An thắc mắc: Trưa nay không uống bia rượu mà sao thổi vẫn có nồng độ cồn?Lần thổi thứ nhất cho kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở, lái xe được mời xuống xuất trình giấy tờ. Để đảm bảo công tâm, tổ công tác cho tài xế thổi lần thứ 2, kết quả vẫn có nồng độ cồn trong hơi thở. Đến lúc này lái xe lại trình bày: "Ăn trưa xong, em chỉ ăn hoa quả chứ không uống rượu bia". Tổ công tác lại cho lái xe Nguyễn Văn An thổi thêm lần 3. Kết quả lần này không khác 2 lần trước. Tâm phục khẩu phục, lái xe đành ký vào biên bản vi phạm. Tài xế ký vào biên bản vi phạm Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết: Với lỗi nồng độ cồn 0,127 mg/L, lái xe Nguyễn Văn An bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đội CSGT số 14 đã xử lý 10.351 trường hợp, tạm giữ 220 phương tiện, tước GPLX 739 trường hợp, trong đó có 56 trường hợp lái xe sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện, nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng.

Theo Phạm Trần (Vietnamnet)

Tag: nong do con, uong ruou bia, vi pham nong do con, tam giu xe, cong an giao thong