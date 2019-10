Lộ diện chủ nhân xe Lexus cản đường xe cứu hỏa dù CA khản cổ phát loa

(Dân Việt) Chủ nhân xe Lexus 38A - 176.36 ngang ngược chặn đường xe cứu hỏa đi chữa cháy là người đàn ông ở tỉnh Hà Tĩnh.

Video: Ô tô Lexus 38A-176.36 ngang ngược cản đường xe cứu hỏa đi chữa cháy ở Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc cảnh sát khản cổ phát loa nhường đường, tài xế Lexus vẫn ngang ngược chặn đầu xe cứu hỏa ở TP.Vinh (Nghệ An), chiều 4/10, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Tĩnh cho biết, qua tra cứu dữ liệu thì chủ nhân xe Lexus 38A - 176.36 là ông Nguyễn Bắc Vĩnh (SN 1960, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trả lời VTC News, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết, sự việc xảy ra vào trưa 4/10 khi xe cứu hỏa của đơn vị đang trên đường đi chữa cháy tại kho phế liệu ở xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Về việc có xử phạt tài xế xe Lexus hay không, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC cho biết: "Sự việc thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh nên chúng tôi đang báo cáo cơ quan. Công an tỉnh Nghệ An sẽ quyết định có xử phạt xe ô tô đó hay không".

Trước đó, như tin đã đưa, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe chữa cháy ở TP.Vinh (Nghệ An) đang hú còi, phát loa thông báo các phương tiện nhường đường nhưng ô tô Lexus đi trước vẫn quyết chặn đầu xe cứu hỏa khiến nhiều người phẫn nộ.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh xe cứu hỏa đang vội đi chữa cháy kho phế liệu thuộc xã Nghi Kim (TP.Vinh, Nghệ An). Khi xe đi trên đường Quang Trung, TP.Vinh (Nghệ An), trong khi các phương tiện đều chủ động nhường đường thì ô tô Lexus BKS 38A - 176.36 vẫn ngênh ngang chặn đầu xe cứu hỏa.

Xe Lexus nhất quyết không chịu nhường đường xe cứu hỏa đi chữa cháy.

Lúc này, lực lượng cảnh sát PCCC trên xe liên tục phát loa thông báo "Đề nghị xe 38A-176.36 dẹp vào lề đường bên phải, nhường đường xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ" nhưng tài xế xe Lexus vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau một quãng đường dài, chiến sĩ phát loa thông báo khản cả giọng đề nghị nhường đường, tài xế Lexus mới chịu đánh lái sang bên phải tại ngã tư đường Quang Trung - Lê Hồng Phong.