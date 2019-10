NÓNG: Cảnh sát khám xét nhà nghi can gây nổ ở Cục Thuế Bình Dương

(Dân Việt) Chiều 3/10, Công an Bình Dương phong tỏa đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một để khám xét căn nhà 2 tầng của nghi can gây nổ ở Cục Thuế tỉnh. Căn nhà này nằm cách hiện trường vụ nổ hơn 1km.

Phía trước nhà nghi can. Nguồn: VnExpress

Trả lời VnExpress, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệu tập nghi can này. "Quá trình điều tra, trích xuất camera an ninh thì phát hiện nghi can. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra", đại tá Quyên nói và từ chối thông tin thêm.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/9, một tiếng nổ lớn phát ra trong tòa nhà 4 tầng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương làm nhiều người hoảng loạn.

Nguồn: Thanh Niên

Sức ép của tiếng nổ làm vỡ nhiều cửa kính tại các phòng làm việc ở lầu 1, lầu 2 của tòa nhà 4 tầng. Một lỗ thủng khoảng 2m2 nằm ở tầng một, dãy nhà phía sau của trụ sở. Mảng bêtông vương vãi trên nóc nhiều ôtô đậu ở dưới.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định tiếng nổ phát ra từ nhà vệ sinh phía sau khu nhà làm việc của Cục Thuế. Sự việc không gây thương vong, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương nơi xảy ra vụ nổ. Nguồn: PLO

Cục Thuế Bình Dương gồm hai dãy nhà, cách nhau vài chục mét, nằm trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, sát quốc lộ 13. Nơi đây là trung tâm của TP.Thủ Dầu Một, xung quanh có nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.