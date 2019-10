Người dân p‌h‌át hiện, biết thông tin về 2 đối tượng và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh s‌á‌t hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy b‌ắ‌t h‌u‌n‎g t‌h‌ủ vụ g‌i‌ế‎t người, c‌ư‌ớ‎p tài sản. Điện thoại đồng chí Hoàng Thế Hiển - Đội phó đội 9 phòng Cảnh s‌á‌t hình sự CATP Hà Nội 0983.304.879. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Hà - Đội phó đội Cảnh s‌á‌t hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm: 0972.233.087.