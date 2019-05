Nóng nhất tuần: Chuyển biến bất ngờ vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

(Dân Việt) Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên tiếp tục trở thành sự kiện nóng nhất tuần qua. Cơ quan công an đã công bố một số chuyển biến mới của vụ án trong quá trình điều tra sau khi những thông tin thất thiệt về một thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên bị bắt giam vì liên quan đến vụ trọng án này lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Công an tiết lộ nhiều chuyển biến bất ngờ Liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại khi giao gà vào chiều 30 Tết tại Điện Biên, cơ quan công an đã công bố một số chuyển biến mới trong quá trình điều tra. Trao đổi với báo chí, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết vì yêu cầu nghiệp vụ nên những thông tin liên quan đến vụ án đều không được phép đưa tin. Chính vì vậy, những thông tin về vụ án xuất hiện trên mạng xã hội nếu không phải phát ngôn chính thức từ cơ quan chức năng thì tất cả chỉ là thông tin bịa đặt, mọi người dân cần cảnh giác. Những đối tượng liên quan trong vụ án nữ sinh Điện Biên bị sát hại khi giao gà. Theo đó, đến hiện tại có hai tình tiết mới có thể tiết lộ được. Đầu tiên là công an đang tập trung vào một nhân vật để làm sáng tỏ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án. Thông tin thứ hai là nghi can Bùi Văn Công sau nhiều ngày ngoan cố, quanh co chối tội đã thành khẩn khai báo. Điều này sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ được những tình tiết bí ẩn của vụ án. Trước đó, theo lời khai của Vì Văn Toán, nguyên nhân bắt cóc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên là do gia đình nữ sinh này nợ đối tượng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân khẳng định không hề có vụ việc trên và gia đình cũng không biết đối tượng này là ai. Chính vì vậy, nguyên nhân khiến Duyên bị bắt cóc đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Ở một diễn biến khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã triệu tập một người phụ nữ tên Trần Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Định Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người phụ nữ bị cơ quan công an triệu tập vì đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Khoảng 8h ngày 8.5.2019, Trần Thị Huyền Trang sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản facebook của mình có tên là “Trần Huyền Trang” thì thấy bài viết của một người khác có nội dung: “Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà gây chấn động Điện Biên chiều 30 Tết…”. Trang sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook cá nhân. Theo Trang trình bày, mục đích để thu hút nhiều người xem, tạo điều kiện thuận lợi cho Trang bán hàng online. Thông tin Thiếu úy công an bị bắt giữ tràn ngập các trang mạng xã hội. Qua xác minh xác định, vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 4.2.2019 tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên không có cán bộ nào có tên N.H.A như bài viết. Nội dung trên do các đối tượng bịa đặt. Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ tất cả 9 đối tượng trong vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại gồm: Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng (SN 1984), Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991) và Cầm Văn Chương (SN 1974, cùng trú ở Điện Biên). 9 đối tượng trên bị khởi tố các tội danh: Giết người, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Đề nghị bất ngờ của sản phụ bị thanh niên đòi quan hệ trong nhà vệ sinh Sản phụ 21 tuổi bị nam thanh niên tấn công tình dục ngay trong nhà vệ sinh của bệnh viện đã có đơn đề nghị miễn truy cứu hình sự đối với người có hành vi xấu với mình. Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nữ sản phụ trình báo bị tấn công tình dục trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Người bị tấn công là chị Đ.T.M.N (21 tuổi, ngụ xã Tân Bình). Sản phụ này bị N.V.N (23 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) tấn công ngay trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Theo Công an, quá trình điều tra chị N. có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm đối với người tấn công mình. Chị này cũng từ chối giám định thương tích. Qua làm việc, thanh niên N. không thừa nhận hành vi đã tấn công tình dục đối với nữ sản phụ. Công an huyện Thanh Bình đã căn cứ theo yêu cầu của bị hại và các quy định tố tụng, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trước đó, chị N. nhập viện sinh con tại Bệnh viện đa khoa Thanh Bình. Đến tối hôm sau, sản phụ này vào nhà vệ sinh tập thể của Khoa sản (nhà vệ sinh chung, có buồng nam và nữ) thì bị phát hiện thanh niên N. đã ở bên trong. N. được cho đã đóng cửa phòng vệ sinh, yêu cầu sản phụ mới sinh cho quan hệ tình dục. Nạn nhân không chấp nhận, la lớn nên chồng và một số người nuôi bệnh nghe thấy, đến giải cứu. Lúc này, nam thanh niên không chịu mở cửa nên những người có mặt đã phá cửa nhà vệ sinh, giải cứu sản phụ và trình báo cảnh sát. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, sản phụ mới sinh được 1 ngày trong lúc đi vệ sinh bị 'yêu râu xanh' trực sẵn tấn công với ý định hiếp dâm nhưng chị này đã chống cự quyết liệt. Do không thực hiện được hành vi, tên 'yêu râu xanh' nhấn luôn cả đầu sản phụ vào bồn cầu. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện đã bác thông tin sản phụ bị tấn công tình dục. Ám ảnh nỗi đau của cha Văn Kính Dương và giọt nước mắt của Ngọc Miu Phiên xét xử Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) và các đồng phạm đã dần khép lại. Tại tòa, Văn Kính Dương tỏ rõ mình là một ông trùm, dám làm dám chịu, gã nhận hết tội về mình, ra sức bảo về người tình và tay chân. Theo cáo trạng truy tố và lời khai trước đây tại cơ quan điều tra, ngày 6/4/2017, khi nhận được tin Lê Văn Mang bị bắt tại Hải Phòng, ông trùm đã gọi điện cho vợ hờ Ngọc Miu, sai cô này gọi cho Huyền qua nhà lấy túi ma túy đem giấu chỗ khác. Hơn 2 năm mới gặp nhưng Dương và Ngọc Miu không biểu lộ cảm xúc với nhau. Ảnh Vietnamnet Tại phiên tòa, ông trùm bất ngờ thay đổi lời khai theo hướng bảo vệ người tình. Dương khai trước khi gọi cho Ngọc Miu, anh ta đã gọi Huyền qua phòng lấy túi mang đi cất giấu. Theo lời khai của Dương, chiếc túi này do Phạm Bảo Quân mang sang nhà Ngọc Miu để Huyền qua lấy và Ngọc Miu hoàn toàn không biết trong túi chứa ma túy. “Trong nhà có rất nhiều hàng, Ngọc không biết là đồ vi phạm pháp luật”, ông trùm nói. Trong lời nói sau cùng, Dương xin HĐXX xem xét khi lượng hình đối với những bị cáo đã bị Dương lôi kéo vào đường dây ma túy của mình.“Tôi lợi dụng lòng tin của các bị cáo làm cho tôi”, Dương nói. Là ông trùm sống cuộc sống sang chảnh, ở biệt thự, đi xe sang nhưng không ai biết rằng phía sau lưng Dương ở quê nhà là cha già, mẹ héo cùng 3 đứa con thơ phải đi ở nhờ, ở mướn vì không có nhà. Lặn lội tới tham dự phiên xử con trai, ông Văn Trọng Thái, cha của Dương cho biết, vợ chồng ông chia tay khi Dương mới 8 tuổi. Ngậm ngùi ông Thái tự dằn vặt “Tôi thấy mình đã có phần lỗi khi làm hư con, cộng với hoàn cảnh bố mẹ ly hôn đã để con phải đến ngày hôm nay”. Không biết do hoàn cảnh gia đình hay do bản chất con người mà từ khi trưởng thành (năm 18 tuổi) đến nay, Dương đã “khoác” lên mình một loạt tiền án, tiền sự từ đánh nhau, trộm cắp tài sản, lừa đảo, buôn bán trái phép chất ma túy và tới bây giờ là ông trùm trong đường dây sản xuất, buôn bán ma túy. Phiên tòa nào xử con trai ông Thái cũng lặn lội tới dự. Dù đau lòng về đứa con bất kham nhưng phiên tòa nào của con ông Thái cũng có mặt để động viên con hoàn lương. Nói về cuộc sống của Dương với vợ cũ, ông Thái cho hay do đông con, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng Dương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, vợ anh ta sang sống và làm việc ở Dubai (Ai Cập) không về, hiện cả 3 đứa con của Dương đều sống với bà nội. Ông Thái kể về ngày con trai bị bắt, ông vội vã bay vào TP.HCM, tới trại giam gặp con. Trong khi cha trách móc thì Dương nói "Con quan niệm là thằng đàn ông ở đời thì phải để lại cái tiếng dù đó là tiếng tốt hay tiếng xấu”. Tại tòa, Dương khai lao vào buôn bán, sản xuất ma túy là do gánh nặng kinh tế “cần rất nhiều tiền” nhưng ông Thái cho hay, ông và vợ cũ (mẹ của Dương) chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ của con trai. Đến nay, hai ông bà đều đã 62 tuổi nhưng cũng không có nhà để ở, bản thân ông đi ở nhờ nhà bạn còn vợ cũ thuê nhà để nuôi 3 đứa con Dương. Toàn bộ số tiền ông có được (hơn 4 tỉ đồng) thì đưa cho Dương 1 tỉ đồng để làm ăn còn hơn 3 tỉ đồng thì nhờ con trai tìm mua nhà ở Sài Gòn giúp nhưng Dương chưa kịp mua thì bị bắt. Lý giải về việc Dương giàu có, ở biệt thự, đi xe sang và trả tiền công cho tay chân hàng trăm triệu đồng, ông Thái cho hay, lúc đó là Dương đang dồn tiền để sản xuất ma túy. Đau đớn trước việc làm của con trai nhưng ông Thái vẫn tâm niệm, dù thế nào Dương cũng là con trai của ông. Sau hơn 2 năm mới gặp lại nhưng hot girl Ngọc Miu và ông trùm Văn Kính Dương không hề biểu lộ cảm xúc, cả hai rất ít khi nhìn về nhau, nếu có cũng là ánh nhìn bình thản, lạnh lùng. Ngọc Miu khai tại tòa, dù chung sống như vợ chồng nhưng cả hai không chia sẻ, tâm sự gì nhiều. “Bị cáo với Dương sống không cùng quan điểm. Bị cáo không bao giờ hỏi đến cuộc sống riêng của Dương và Dương cũng không bao giờ cho bị cáo biết”, Ngọc cho hay. Hot girl Ngọc Miu khi cười rạng rỡ lúc ôm mặt nức nở. Ảnh Vietnamnet Tỏ ra bình thản suốt phiên xử, kể cả khi bị VKS đề nghị mức án tử hình, ông trùm Văn Kính Dương không một lần hoảng loạn. Còn người tình của anh ta, hot girl Ngọc Miu lại trải qua nhiều cung bậc tình cảm xúc. Lúc tới tòa, Ngọc tỏ ra bất ngờ trước sự quan tâm của truyền thông, cô vội né tránh ống kính nhưng về sau Ngọc tỏ ra dạn dĩ, nhiều lúc còn mỉm cười rạng rỡ. Khi kết thúc ngày xử đầu tiên, khi bị dẫn giải ra xe về trại giam, Ngọc biết tin con của mình được đưa tới tòa, cô dáo dác đưa mắt tìm rồi gào khóc gọi “con ơi, con đâu rồi”.

