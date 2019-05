Thông tin mới nhất từ công an về vụ 'giết người đổ bê tông' ở Bình Dương

(Dân Việt) Công an tỉnh Bình Dương đã có những tiết lộ mới nhất xoay quanh vụ án "giết người đổ bê tông" ở Bình Dương gây rúng động dư luận.

CLIP: Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương. Nguồn Zing

Do tính chất vụ án phức tạp, nhóm phụ nữ di chuyển nhiều địa điểm nên công an cần phải thu thập, củng cố chứng cứ, phối kiểm lời khai để có thông tin chính xác. Các nghi can cũng chưa thành khẩn khai báo nên cần thời gian làm rõ. Đây là lý do vì sao đến nay công an vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.

Trong ngày 20/5, phía gia đình của nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) cũng đã từ quê nhà vào Bình Dương để nhận diện. Dự kiến nếu không có gì thay đổi, phía lực lượng chức năng sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình vào sáng ngày 21/5 để tiến hành hậu sự.

Vụ việc "thi thể đổ bê tông" được phát hiện vào khoảng 18 giờ ngày 15/5 tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến ở. Trong căn nhà trống không có đồ đạc gì, chỉ có một bồn nước bằng nhựa loại 1000l được bịt chặt để giữa phòng ngủ, bên trong chứa đầy bê tông.

Thấy kì lạ, người chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì bất ngờ phát hiện có thi thể người đang phân huỷ bên trong. Sự việc nhanh chóng được báo với cơ quan chức năng. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ giết người rồi giấu xác phi tang.

Qua quá trình điều tra, công an đã tiến hành bắt giữ 4 nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) khi nhóm đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi khách sạn Tiamo Phú Thịnh tại TP Thủ Dầu Một vào rạng sáng 18/5.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh quyết liệt, công an đã buộc nhóm phụ nữ này cúi đầu thừa nhận hành vi gây án, giết một trong hai người đàn ông là Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) bằng cách chích điện bất tỉnh rồi siết cổ.

Riêng nạn nhân Linh, các đối tượng cho rằng người này tự nhảy lầu tử vong vì "quỷ nhập hồn". Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi của công an lại không trùng khớp với lời khai này. Hiện phía công an vẫn đang gấp rút điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, trao đổi với báo chí, tiến sĩ - đại tá Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cho biết, trà khô có tác dụng khử mùi, thấm nước. Kẻ gây án đã áp dụng phương pháp vẫn dùng khi khâm liệm tử thi để hạn chế mùi tử khí. Thủ đoạn giấu xác trong khối bê tông cũng hiếm gặp trong các vụ án mạng xảy ra từ trước đến nay.