VIDEO: Cảnh sát hình sự truy bắt cướp như phim hành động

Hai thanh niên vừa ra tay giật chiếc điện thoại của người đàn ông đang dừng bên đường rồi tẩu thoát thì bị các trinh sát hình sự từ phía sau truy đuổi qua nhiều tuyến đường như phim hành động.

Tối 7/10, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Huỳnh Duy Khoa (SN 2001) và Lê Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2002) cho Công an phường 15, quận 11 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoa và Kiệt tại cơ quan công an.

Trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường, các trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành theo dõi.

Đến đoạn qua đường Ba Tháng Hai, hai thanh niên áp sát giật chiếc điện thoại của người đàn ông đang dừng bên lề đường rồi tháo chạy. Ngay lập tức, các trinh sát tăng ga truy đuổi các đối tượng.

Lúc này, thanh niên còn lại đã dùng xe máy cản địa, ngăn cản lực lượng chức năng. Tuy nhiên, sau khi truy đuổi nhiều cây số, các trinh sát đã khống chế và bắt giữ được Kiệt và Khoa, đối tượng còn lại đã bỏ chạy.

Tang vật bị thu giữ.

Tại trụ sở công an, Khoa và Kiệt khai nhận do không có tiền tiêu xài, lại nghiệm game bắn cá ăn tiền nên nghĩ cách lập một băng nhóm đi cướp tài sản. Trong đó Kiệt và Khoa sẽ tìm con mồi để cướp, tên con lại sẽ điều khiển xe máy cản địa, ngăn cho người dân hoặc công an truy đuổi.