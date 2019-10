Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Công an nói về cộng đồng mạng

Trong quá trình truy bắt 2 nghi phạm giết lái xe ôm Grab, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin ảnh, danh tính..., để giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều cộng đồng mạng đã cung cấp thông tin và cơ sở đó công an đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Yên Bái để truy bắt.

Trao đổi với PV Infonet về quá trình truy bắt 2 nghi phạm giết lái xe ôm Grab, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Quá trình truy bắt nghi phạm, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn vì địa bàn vắng không có ai làm chứng kiến, không có camera ghi nhận lại, khi sự việc diễn ra cũng chưa xác định được đối tượng là người trên địa bàn TP Hà Nội hay người ngoại tỉnh, rất khó cho công tác điều tra”.

Thượng tá Lê Đức Hùng trao đổi với PV Infonet về quá trình truy bắt 2 nghi can sát hại lái xe ôm Grab ở Hà Nội.

"Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Ban chuyên an đưa hình ảnh đối tượng lên mạng xã hội để truy tìm", Thượng tá Lê Đức Hùng chia sẻ.

"Khi đưa hình ảnh lên mạng xã hội, Công an được người dân trên địa bàn toàn quốc cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến 2 đối tượng. Khi có thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phải đi rất nhiều nơi, đến các tỉnh như: Hải Phòng, Hòa Bình… để xác minh. Nhiều lúc chúng tôi cứ tưởng bắt được đối tượng rồi nhưng lại không phải, được nhiều người dân cung cấp thông tin về người đang sinh sống trên địa bàn giống với hình dáng đối tượng đang truy tìm nên lực lượng công an đến xác minh ngay.

Chính quần chúng nhân dân đã cung cấp thông tin ảnh, danh tính 2 đối tượng để giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, rất nhiều người trong cộng đồng mạng xã hội đã cung cấp thông tin cho công an và trên cơ sở đó chúng tôi đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Yên Bái để truy bắt", Thượng tá Hùng kể lại.

Video: Hai nghi can thuật lại phút ra tay sát hại nam sinh viên chạy Grab.

Nghi can thực hiện lại hành vi sát hại lái xe ôm Grab.

Cũng theo Thượng tá Đức Hùng, đến khi bắt giữ 2 nghi phạm sát hại lái xe ôm Grab, công an vẫn gặp nhiều khó khăn vì người dân đưa hết danh tính đối tượng lên mạng xã hội. Chính vì vậy, khi cơ quan công an về huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) để truy bắt, 2 nghi can này luôn tìm đường tẩu thoát.

Ngoài ra, công an cũng gặp nhiều khó khăn vì địa bàn huyện Văn Chấn rất rộng. Ngay buổi sáng 30/9, khi người dùng mạng xã hội biết Facebook của 2 nghi can chúng tôi phải đề nghị cơ quan chức năng phối hợp đóng ngay tài khoản Facebook, cách ly chúng khỏi mạng xã hội.

Nghi can lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Quá trình điều tra, xác định bố của đối tượng Giáp đang lao động phổ thông ở bên Trung Quốc, mẹ của Trường cũng là lao động phổ thông ở bên Trung Quốc. Hơn nữa, đối tượng Giáp có thời gian dài làm nghề nhôm kính ở tỉnh Lào Cai, sát biên giới nên rất thông thạo địa bàn vùng biên để sang bên Trung Quốc. Bởi vậy, khó khăn đặt ra của lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội là công tác xác định đối tượng này hiện nay đang ở đâu: ở Lào Cai hay ở tỉnh khác và nếu ở Lào Cai thì ở huyện nào...

Khi lực lượng cảnh sát đã rà soát, đeo bám, phát hiện cả 2 đối tượng đang chở nhau trên chiếc xe tang vật đi trên địa bàn huyện Văn Chấn thì các chiến cảnh sát Công an quận Bắc Từ Liêm và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội ốp vào bắt làm 2 nghi can không kịp trở tay.

Sau khi bắt giữ được hai đối tượng để di lý về Công an quận Bắc Từ Liêm, cả 2 đối tượng vẫn quanh co. Chúng khai nhận đã giết người và cướp xe nhưng không khai động cơ mục đích là gì.

Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm lại hiện trường, các điều tra viên thấy đối tượng khai không khớp nhau nên ngay sau đó cả 2 đối tượng buộc phải khai khớp với hành vi của mình trong quá trình gây án.

Trong vụ án này, cộng đồng mạng cũng như cơ quan báo chí đã vào cuộc một cách tích cực. Đó cũng là động lực giúp cơ quan công an tích cực điều tra, nhanh chóng phát hiện đối tượng, bắt giữ, truy xét để phá án thành công.