5 yếu tố cần quan tâm khi mua nhà Hà Nội

(Dân Việt) Việc giá nhà thuê tăng lên, tâm lý lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại Hà Nội là hai trong số những lý do khiến nhiều bậc phụ huynh các tỉnh quyết định mua nhà cho con ngay từ khi vào đại học. Những yếu tố như vị trí, chất lượng, pháp lý… luôn được nhóm khách hàng này cân nhắc kỹ khi chọn mua nhà.

Vị trí

Câu chuyện vị trí trong bất động sản vẫn đúng với nhóm khách hàng ở tỉnh. Tuy nhiên, tiêu chí được đặt lên hàng đầu không phải lúc nào cũng là gần trung tâm. Thay vì đó, gần trường con học, tiện đường về nhà mới là yếu tố quyết định.

Chị Lê Thanh Mai (Thái Nguyên) cho biết: “Con chị sang năm mới thi đại học nhưng cả gia đình đã định hướng cho em thi Học viện Báo chí Tuyên truyền. Vì thế, ngay từ bây giờ chị đã tìm hiểu các dự án khu Cầu Giấy, Phạm Hùng”.

Đại diện một sàn bất động sản chia sẻ “Khách hàng đến từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc có con học tại các trường Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc Dân, Kinh doanh Công nghệ, Đại học Y Hà Nội… đa số quan tâm đến các dự án phía Nam Hà Nội như Times City, Hinode City”. Điều này được lý giải bởi các dự án đó đều nằm trên mặt đường Minh Khai, trong bán kính không quá 2km so với cụm các trường đại học lại tiện các tuyến đường 5A, 5B và khi di chuyển về các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh… sẽ không cần đi xuyên qua nội đô, tránh được ùn tắc giao thông.

Chất lượng công trình

Mặc dù đã qua thời cân nhắc giữa nhà thổ cư và căn hộ, tâm lý “ăn chắc mặc bền” vẫn ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của các bậc cha mẹ mua nhà ở Thủ đô cho con cái. Căn nhà mua cho con từ khi đi học có thể sẽ là nơi an cư sau này nếu con cái có ý định lập nghiệp tại Hà Nội và đồng thời cũng chính là một khoản đầu tư, tích lũy lâu dài. Chính vì vậy, khác với nhiều khách hàng ở Hà Nội, khách tỉnh quan tâm nhiều hơn tới yếu tố chất lượng công trình. Nắm bắt tâm lý này, nhiều chủ đầu tư đã công khai cả những thông số kỹ thuật, kết cấu sàn dầm, quy chuẩn thiết kế của dự án nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu chi tiết của các bậc phụ huynh.

Yếu tố an ninh, an toàn

Hiện nay, đa số các dự án căn hộ cao cấp đều đáp ứng được các yêu cầu về an ninh với hệ thống camera giám sát, nhân viên an ninh trực 24/7, khóa vân tay hay chuông hình cửa tiện cho việc quan sát khách thăm. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn cũng được khách hàng rất chú trọng do vậy họ dành thời gian tìm hiểu rất kỹ hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang thoát hiểm… nhất là sau những sự cố cháy nổ xảy ra gần đây.

Về khía cạnh này, Hinode City là một dự án được đánh giá cao sau khi công bố chi tiết về hệ thống thang thoát hiểm vượt tiêu chuẩn quy định, hệ thống phòng cháy chữa cháy với các thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn NFPA (Tiêu chuẩn của hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ) - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Tính pháp lý

Một trong những mối quan tâm của khách hàng tỉnh mua căn hộ chính là tính pháp lý dự án. Dự án có sổ đỏ sở hữu lâu dài, dự án có đang thế chấp ngân hàng không, có đủ điều kiện giải chấp theo tiến độ bán hàng không… Việc yêu cầu chủ đầu tư minh bạch các thông tin này luôn là nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Tiêu chuẩn bàn giao

Hiện nay, các chủ đầu tư bất động sản thường chọn các hình thức bàn giao thô, bàn giao hoàn thiện cơ bản hoặc bàn giao hoàn thiện đầy đủ. Với điều kiện khá xa dự án, phụ huynh ở các tỉnh thường ưu tiên chọn những dự án bàn giao đầy đủ để giảm thiểu việc đi lại, thiết kế, giám sát thi công nội thất sau khi nhận nhà. Tuy nhiên, khi chọn gói bàn giao này, khách hàng cũng nên tìm hiểu kỹ các thiết bị nội thất mà chủ đầu tư sử dụng tránh tình trạng phải trả tiền cho những thiết bị hoàn thiện kém chất lượng, thay thì lãng phí mà giữ lại dùng thì không đáp ứng được mong muốn và chỉ một thời gian đã phải bỏ đi làm lại.

Đáp ứng nhu cầu khách hàng, ở phân khúc căn hộ cao cấp, nhiều chủ đầu tư cũng mạnh tay trang bị những thiết bị nội thất cao cấp, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục như điều hòa multi âm trần, tủ quần áo, thiết bị vệ sinh, bếp, lò nướng… Thậm chí, dự án Hinode City của Chủ đầu tư Vietracimex kể trên còn bàn giao hoàn thiện tới tận ban công (đối với tòa tháp sắp ra mắt của dự án).

Mua một căn hộ cho con cũng là đầu tư một tài sản lâu dài. Ngoài 5 yếu tố trên, khách hàng cần tìm hiểu về thiết kế căn hộ, hệ thống tiện ích, tiến độ dự án… để chọn được căn hộ ưng ý cho gia đình mình.