5 món ăn đặc sản không nên bỏ qua khi đặt chân đến Tây Bắc

(Dân Việt) Tây Bắc được nhiều người biết đến là vùng đất sở hữu phong cảnh thiên nhiên hữu tình và nhiều nét đẹp văn hóa dân tộc đặc sắc. Không những thế, Tây Bắc còn được mệnh danh là điểm đến hấp dẫn với các món ăn đặc sản dân tộc độc đáo, thu hút các tín đồ đam mê ẩm thực khi đặt chân đến vùng cao nơi đây.

1.Sâu tre

Sâu tre xuất hiện từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10, đây là thời điểm sâu sinh sôi nảy nở nhiều và béo ngậy nhất. Đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc thường tìm sâu ở những cây tre, nứa có biểu hiện héo ngọn, đốt tre bị co rúm, ngắn lại khác thường thì chặt những đốt đó xuống sẽ thấy sâu tre màu trắng bò lúc nhúc bên trong. Sâu tre gần giống với sâu chít, nhưng sâu chít người dân thường để ngâm rượu, còn sâu tre mọi người thường đem về chế biến thành món ăn cho gia đình và đãi khách quý.

Đặc sản sâu tre là món ăn hấp dẫn, thường xuất hiện từ tháng 9 đến hết tháng 10 dương lịch.

Đặc sản sâu tre được đồng bào dân tộc vùng cao chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như: Sâu tre xào măng chua, sâu tre chiên giòn, sâu tre hấp, sâu tre đồ, sâu tre rang lá chanh… nhưng ngon nhất và phổ biến nhất là món sâu tre rang cùng với lá chanh. Bởi không chỉ đơn giản trong quá trình chế biến mà khi rang lên còn có mùi thơm khá độc đáo, khi ăn thì giòn tan trong miệng. Với những vị khách nào đã từng lên vùng đất Tây Bắc được thưởng thức món sâu tre rang, chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác giòn tan, béo ngậy của những con sâu tre, món ăn đặc sản dân dã này.

2. Thịt trâu gác bếp của đồng bào Thái Sơn La

Để chế biến được món thịt trâu gác bếp, người Thái Sơn La thường chọn lựa rất kỹ chất lượng từng miếng thịt trâu. Sau đó đem rửa sạch, thái từng lát thịt đủ mỏng để ướp gia vị. Gia vị ướp thịt trâu như: ớt, gừng, tỏi, hạt tiêu, mác khén... đều được người Thái tự tay trồng trên rừng nên rất bảo đảm chất lượng. Bước tiếp theo người Thái Sơn La dùng que xiên làm từ tre xiên vào thịt trâu treo lên gác bếp hoặc trên giàn than củi để hong khô.

Những thớ thịt bò, thịt trâu chất lương, được đồng bào Thái tẩm ướp gia vị núi rừng treo lên gác bếp để hong khô.

Sau khi hong khô, thịt bò, thịt trâu thường có hương thơm dị nhẹ của mác khén và cùng nhiều gia vị đặc trưng khác, đã tạo nên 1 món đặc sản hấp dẫn.

Với vị cay cay của ớt chỉ thiên hòa quyện cùng với vị thơm lừng của gừng và hương thơm dịu nhẹ của mắc khén, thịt trâu gác bếp đã tạo nên một món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái Sơn La. Đây là món đặc sản truyền thống của dân tộc Thái hòa quyện cùng với vị ngon ngọt của núi rừng, món ngon không thể chối từ của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Du khách có thể mua thịt trâu, thịt bò gác bếp ở các khu chợ TP. Sơn La, huyện Phù Yên, Mường La...về làm quà biếu đầy ý nghĩa cho bạn bè và người thân trong dịp lễ Tết.

3. Rau dớn

Rau dớn thuộc họ dương xỉ, rau thường mọc hoang dã, ưa đất ẩm, phân bố nhiều ở vùng núi rừng hay nơi bờ suối, bờ khe, dưới các tán rừng thấp có độ ẩm ướt cao. Loại rau rừng đặc sắc này, được nhiều khách hàng ưa thích. Khi thu hái người ta lấy lá non cong cong như cái vòi voi, dài chừng một gang tay, ngọn non dùng luộc, nấu canh, xào thịt, xào tỏi làm nộm cũng có thể dùng ăn sống... rau dớn có vị hơi nhơn nhớt đem lại một khẩu vị thơm ngon, độc lạ làm bất cứ du khách nào một lần thưởng thức là một lần nhớ mãi trong đời.

Rau dớn là món ăn đặc sản được nhiều nhà hàng và các tiểu thương Trung Quốc săn lùng thu mua

Đặc biệt, loại rau dớn này còn có giá trị sử dụng trong y học, có thể chữa một số bệnh phổ biến như cảm, ho, viêm họng, lợi tiểu, chống táo bón… ngày nay rau dớn được chế biến thành nhiều món ăn ngon, thu hút nhiều du khách đến du lịch và trải nghiệm phong cảnh vùng cao Tây Bắc.

Rau dớn xào tỏi là món ăn dễ chế biến và thu hút nhiều du khách thưởng thức, khi đặt chân đến vùng cao.

4. Pa pỉng tộp

Cá nướng, tiếng Thái gọi là “pa pỉng top” món ăn đặc sản không thể thiếu của đồng bào Thái Sơn La từ bao đời nay. Người Thái thường bắt những con cá chép, trôi to khoảng 3 – 4kg ở sông, suối về, sau đó cá được làm sạch vẩy rồi mổ lược bỏ ruột cá. Bước tiếp theo, cá được sát muối cùng ớt bột khô hoặc tươi để khử bớt mùi tanh và tạo cho cá chắc thịt. Các gia vị dùng tầm ướp cá nướng như mắc khén, gừng, xả, húng chó, thì là, ớt tươi, rau thơm rừng… Sau đó, được người Thái băm nhỏ, trộn lẫn với nhau và sát đều lên cá, rồi nhồi vào trong bụng cá.

Cá nướng là món ăn truyền thống của đồng bào Thái, có hương vị thơm ngon và cuốn hút.

Người Thái Tây Bắc thường đốt củi gỗ để lấy than nướng cá, vì vậy mà cá luôn chín đều. Mùi thơm của cá chín hòa quyện hương nồng từ các gia vị tỏa ra hương thơm nức mũi. Nhiều du khách miền xuôi khi thưởng thức món cá ping tộp đều cất lời tấm tắc khen ngon. Bởi cá có hương vị lạ miệng, thơm ngon nhờ sự pha trộn tinh tế các loại gia vị, có đủ vị cay, chua, ngọt, không làm mất đi vị ngọt của món cá nướng.

Người Thái thường chế biến món cá nướng đãi khách quý và các ngày lễ Tết, đám cưới.

5. Món lợn mán mẹt

Lơn cắp nách là món ăn đặc sản nổi tiếng ở miền núi Tây Bắc từ giống lợn Mán, có màu lông đen. Thức ăn của lợn Mán chủ yếu là rau rừng, chuối rừng... Đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao thường nuôi lợn mán theo cách thức thả tự nhiên. Hầu như không dùng thức ăn chăn nuôi công nghiệp nên mỗi con lợn chỉ nặng từ 7 – 12kg.

Vì vậy lợn mán có thịt chắc, ngọt, thơm, da giòn sừn sựt hầu như không có mỡ hoặc có thì rất ít và rất thơm, ăn không bị ngấy. Thịt lớn mán được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như: Lợn mán hấp, quay, lòng dồi, canh măng chua, thịt lợn mán áp chảo... Hoặc có thể chế biến thành đủ món gọi là 9mẹt) ăn cùng với bún, xôi và các loại rau đặc trưng của miền núi Tây Bắc.

Món lợn mẹt được chế biến từ thịt lợn mán trông thất đã mắt và hấp dẫn.

Ở vùng Tây Bắc, lợn mán là một giống gia súc quý hiếm dùng làm quà mừng ngày lễ Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số, là vật biểu trưng cho sự bình an, may mắn. Đồng bào dân tộc vùng cao quan niềm rằng, ăn món lợn mán này sẽ may mắn và có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Nếu như du khách nào, có dịp đặt chân đến miền sơn cước Tây Bắc du lịch thì đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn nêu trên...