6 "siêu sao" cún cưng nổi tiếng nhất MXH với lượng theo dõi "khủng"

(Dân Việt) Những “cô cậu” cún cưng này không những “nổi như cồn”, nhận hàng nghìn hàng triệu like trên mạng xã hội mà thậm chí còn có khả năng mang lại cuộc sống hoàn toàn khác biệt cho chủ nhân của chúng.

6 “nhân vật” cún cưng từng “làm mưa làm gió” mạng xã hội dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn “phát cuồng” đến mức chỉ muốn bế ngay về nhà nuôi.

1. Soái ca của loài chó - “Quý ông” lịch lãm Bodhi

"Quý ông" Bodhi - biểu tượng thời trang của loài chó.

Chẳng phải tự nhiên mà Bodhi lại được mệnh danh là cún cưng sành điệu nhất thế giới. Nhà thiết kế đồ họa David Fung và vợ anh, chuyên gia thời trang Yena Kim vì quá yêu chú chó của mình và coi chú như con trai trong nhà nên họ đã quyết tâm đầu tư kinh phí sắm sửa quần áo, phụ kiện, giày dép cho Bodhi và “biến” chú thành “ngôi sao thời trang” của loài chó.

Năm 2013, lần đầu tiên hai vợ chồng “ăn diện” cho chú cún cưng của mình, sau khi thấy Bodhi có vẻ thích thú với diện mạo mới, anh David và vợ lên ý tưởng chụp ảnh Bodhi và đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm đẹp này. Chỉ qua một đêm, thật không ngờ những bức ảnh về Bodhi trở nên nổi tiếng, được chia sẻ không ngừng và chú chó bỗng trở thành “soái cẩu” trong lòng nhiều fan hâm mộ bởi khuôn mặt dễ thương và phong cách ăn mặc “chất lừ”, lịch lãm.

Bodhi qua một đêm bỗng trở thành “soái cẩu” trong lòng nhiều fan hâm mộ bởi khuôn mặt dễ thương và phong cách ăn mặc “chất lừ”, lịch lãm.

Hơn một năm sau, Bodhi nhận được lời mời hợp tác và làm “người mẫu” cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, cuộc đời của chú chó và chủ nhân của chú hoàn toàn bước sang một trang mới. Vợ chồng David còn cho ra mắt cuốn sách Menswear Dog Presents the New Classics: Fresh Looks for the Modern Man (tạm dịch: Chú chó thanh lịch “dạy” cách ăn mặc mới cho những người đàn ông hiện đại).

2. Chú chó biết nói tiếng người Mishka

Ngoài ngoại hình xinh xắn đáng yêu, chú chó có tên Mishka còn gây ấn tượng với mọi người nhờ khả năng biết "nói" tiếng người. Đoạn clip "nói" tiếng người của Mishka thu hút hơn 10 triệu lượt người theo dõi.

Mishka là một chú chó thuộc giống Husky. Chú chó gây ấn tượng với khả năng "nói" tiếng Anh với những câu đơn giản như "I love you", "Nooo", "Hello" ...

Không giống như những loài vật khác, tiếng kêu Mishka dường như có giai điệu cụ thể và nghe khá rõ ràng. Những clip do chủ của em chó này quay và up lên trang web chia sẻ clip Youtube.com đã thu hút đến cả triệu lượt người xem.

Nhờ khả năng đặc biệt, Mishka đã được mời tham gia rất nhiều các chương trình truyền hình, gameshow nổi tiếng trên thế giới.

3. Chú chó Boo - chú chó đáng yêu nhất thế giới

Cụm từ "Chú chó đáng yêu nhất thế giới" được cư dân mạng dành cho Boo - chú chó có khuôn mặt xinh xắn, bộ lông mềm mịn và cái lưỡi đáng yêu.

Hiện nay, trang Facebook của Boo đã thu hút hàng triệu lượt người đăng ký theo dõi. Mỗi trạng thái hay hình ảnh của Boo được chủ nhân đăng tải luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt like và bình luận. Ngoài ra, những clip của Boo trên Youtube cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ hàng triệu người dùng mạng.

4. Đệ nhất thú cưng của gia đình Tổng thống Obama - Chó Bo

Đệ nhất thú cưng Bo của gia đình Tổng thống Obama bên Nhà Trắng.

Chú chó đen Bo là món quà của Cựu Tổng thống Mỹ Obama dành tặng con gái của mình khi ông trúng cử vào Nhà Trắng, có thể nói đây là một chú chó vô cùng đặc biệt. Ngay sau khi xuất hiện trước công chúng, Bo nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông vì là một trong những chú chó may mắn được trở thành thú cưng trong gia đình Đệ nhất và sống “sang chảnh” trong Nhà Trắng.

Bo là một chú chó rất vui vẻ và hiếu động, thường xuyên được bắt gặp chơi đùa cùng gia đình Tổng thống, nhân viên, và nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

Chú chó Bồ Đào Nha luôn được bắt gặp vui vẻ chơi đùa cùng chủ nhân, nhân viên và thậm chí nhiều lần được lên máy bay theo Tổng thống Obama trong những chuyến công tác. Bo còn trở thành cảm hứng cho nhiều “nhân vật chính” trong những cuốn sách, cuốn truyện dành cho thiếu nhi của Mỹ.

5. Chú chó xấu nhất thế giới gây sốc vì dễ thương

Chẳng hiểu sao Walle lại đăng quang ở cuộc thi dành cho các chú chó xấu nhất nhỉ.

Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới năm nay vừa chọn ra nhà quán quân là anh chàng 4 tuổi Walle. Chú là sản phẩm lai giữa nhiều dòng khác nhau như beagle, boxer và basset hound. Tới sát giờ, người chủ ở California (Mỹ) mới cho Walle tham dự cuộc thi có 29 ứng viên tổ chức tại San Francisco (Mỹ).

Theo lời giám khảo, Walle như một sản phẩm Photoshop lắp ghép nhiều bộ phận khác nhau của nhiều con chó. Không chỉ thế, chú ta có dáng đi rất kỳ lạ.

Chú chó biểu diễn cũng ngộ nghĩnh ghê.

Với danh hiệu này, Walle được thưởng 1.500 USD và sẽ được lên rất nhiều kênh truyền hình trong đó có show Today của NBC và Jimmy Kimmel của đài ABC.

6. Chú chó răng "chìa" Tuna

Chú chó Tuna với hàm răng "chìa" cùng chiếc cằm nhăn nheo đã trở nên nổi tiếng khắp mạng Instagram khi có tới gần 400.000 người follow (đăng ký theo dõi). Đặc biệt mới đây, Tuna còn có thêm dòng sản phẩm với những hình ảnh của riêng mình.

Không thu hút bởi vẻ xinh xắn, đáng yêu như những chú chó khác, Tuna khiến trái tim của cư dân mạng Instagram "tan chảy" bởi vẻ mặt láu cá rất riêng của mình. Tuna thuộc giống chó Chiweenie, lai giữa Chihuahua và Dachshund.