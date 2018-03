9 ngày ra khơi, đánh được hơn 20 tấn cá cơm, có ngay 300 triệu

(Dân Việt) Chỉ trong 9 ngày đầu năm mới, hàng chục tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) liên tiếp cập cảng với niềm vui được cá, tôm, mực thu được cả vài trăm triệu đồng.

Sau 9 ngày ra khơi tàu cá của anh Nguyễn Mạnh Cường ở xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã cập bến Lạch Quèn an toàn. Tàu của anh thu được 16 tấn cá cơm với giá trị hơn 160 triệu đồng, đây được xem là chuyến “mở biển” may mắn.

Những ngày đầu năm ngư dân tại Quỳnh Lưu- Nghệ An trúng đậm cá cơm. Ảnh : Mỹ Hà.

“Tàu của anh em chúng tôi hạ thủy đã được 3 tháng. Cuối năm ngoái thời tiết không thuận lợi nên ngư dân thu nhập không cao, ngày mùng 4 Tết, anh em làm lễ xuất bến ra khơi và đây là chuyến thành công nhất từ khi tàu hạ thủy. Cùng với 16 tấn cá cơm, chuyến này chúng tôi đánh được cá hố, mực tươi”.

Ngư dân Nguyễn Văn Phương ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết: “Tàu của tôi, chuyến này đánh được 20 tấn cá cơm và gần 2 tấn mực, sau khi nhập cho thương lái thu về hơn 300 triệu đồng”.

Những khoang tàu đầy ắp cá cơm của ngư dân. Ảnh: Mỹ Hà

Chị Phương, một thương lái chuyên thu mua cá biển cho biết: “Hiện tại, giá cá cơm thu mua tại bến là 10.000 đồng/kg. Tàu cá liên tiếp cập bến, mở đầu năm Mậu Tuất tàu cá nào cũng trúng đậm cá cơm cả, hàng chục xe ô tô tải được chúng tôi huy động vào chở cá để đi tiêu thụ cho các vùng làm nghề hấp sấy, chế biến cá khô hoặc chế biến nước mắm”.

Không riêng gì ngư dân ở Quỳnh Lưu mà ngư dân ở huyện Diễn Châu cũng có một mùa cá trung đậm, đưa lại thu nhập cao cho ngư dân những ngày đầu năm.

Những mẻ cá cơm tươi rói được thuương lái thu mua tại bến với giá 10.000đ/1kg. Ảnh: Mỹ Hà

Khác với nghề đánh cá khơi, tại huyện Diễn Châu, những chuyến đi biển lộng gần bờ của ngư dân nơi đây đã trúng đậm cá trích. Theo những ngư dân nơi đây cho biết, đây là vụ cá trích đầu năm dày đặc và đánh bắt được nhiều nhất từ trước đến nay. Những chuyến biển từ buồi chiều ra biển và đánh bắt buổi tối đến sáng ngày hôm sau cập cảng đã thu về hàng trăm triều đồng cho các ngư dân.