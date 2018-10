An Giang: Khô cá đồng các loại giảm, cá lìm kìm vẫn 420 ngàn/ký

Thời điểm này, do nguồn nguyên liệu dồi dào nên giá khô cá đồng ở huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) đang có xu hướng giảm, nhưng riêng khô cá lìm kìm vẫn ở mức cao từ 300-420.000 đồng/ký...

Khô cá lìm kìm vẫn giữ mức giá cao bởi chưa tới mùa đánh bắt. Ảnh: IT. Cụ thể, khô rắn từ 450.000 đồng/kg giảm còn 350.000 đồng/kg; khô cá chạch đang ở ngưỡng 350.000 đồng/kg, thay vì 400.000 đồng/kg như đầu mùa lũ; khô cá chốt còn 160.000 đồng/kg, riêng cá kết, cá lìm kìm do chưa đến mùa nên vẫn ở mức 420.000 đồng/kg và 300.000 đồng/kg… Mùa lũ là thời điểm các mặt hàng khô cá đồng ở An Phú trở nên dồi dào nên thực khách khắp nơi có thể dễ dàng thưởng thức loại đặc sản này; đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập cho dân câu lưới ở đầu nguồn.

Theo Thanh Tiến (TTMT)

Tag: khô cá đồng, kho rắn, khô cá chạch, khô cá chốt, khô cá lìm kìm, khô rắn, huyện An Phú, tỉnh An Giang