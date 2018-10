An Giang: Soi đèn đi "chợ ma" bán đủ cá tôm, sản vật mùa nước nổi

Chợ cá Tha La (ấp Cây Trâm, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) từ lâu đã nổi tiếng với du khách gần xa. Chợ hoạt động quanh năm, sôi động và nhộn nhịp nhất là vào mùa nước nổi. Đây là khu chợ nhỏ nhưng bán đủ loại cá tôm, sản vật mùa nước nổi. "Chợ ma" do người dân tự mở, hoạt động chủ yếu về đêm nên còn được người dân gọi vui là: “chợ ma”, “chợ âm phủ”...

“Đom đóm” trong đêm

Mỗi khi mùa lũ về, chợ cá Tha La tấp nập, nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Chợ bắt đầu hoạt động khoảng 4 giờ và kéo dài đến 7-8 giờ sáng, các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại thủy sản, được ngư dân đánh bắt chủ yếu ở các vùng ngập nước như: Thới Sơn, Nhơn Hưng (Tịnh Biên).

Ông Lê Văn Minh, 75 tuổi (ngụ ấp Cây Trâm, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) cho biết, chợ cá bắt đầu hoạt động từ khi nào không ai nhớ rõ. Trước đây, chợ nhóm họp trên cầu Tha La. Từ 2 giờ sáng đã bắt đầu hoạt động, không khí mua, bán ở chợ diễn ra sôi động, nhộn nhịp nhất từ lúc 4 giờ và kéo dài đến 6, 7 giờ sáng là chợ tan.

Các hoạt động diễn ra vào ban đêm nên bạn hàng phải dùng đèn pin để rọi

Ngư dân sau 1 đêm giăng câu, thả lưới mang cá, tôm ra chợ bán. Đoạn đường khoảng 50m từ dưới chân cầu lúc nào cũng đông nghẹt người.

“Trước đây, phía đầu cầu bên này chỉ có 2 trụ đèn đường. Do ánh sáng không đủ nên ngư dân và bạn hàng đến đây thường dùng đèn pin để rọi cá. Nhìn từ xa giống như đom đóm bay trong đêm. Nhà báo, phóng viên thấy vậy đến chụp ảnh, quay phim ngày càng nhiều. Cái tên “chợ ma” cũng từ đó mà ra, cái tên này nghe cũng thú vị và rất phù hợp với chợ này” - ông Minh cười.

Ban đầu chợ chỉ có vài người nhóm họp, nhận thấy việc buôn bán thuận tiện nên bạn hàng kéo đến ngày càng đông. Ai cũng tranh thủ đến sớm để mua cá, tôm thật tươi về bán lại, kiếm đồng lời để nuôi sống gia đình.“Chợ hoạt động quanh năm, nhưng tấp nập và nhộn nhịp nhất vẫn là mùa lũ. Thời điểm mùa nước nổi, mỗi ngày có cả trăm ghe đục, xuồng câu tới cân cá. Tiếng cười nói, trả giá vang cả một vùng” - ông Minh cho biết.

Do chợ nhóm họp trên cầu nên tình trạng mất an toàn giao thông thường xuyên xảy ra, nguy hiểm đối với bà con, chính quyền địa phương đã vận động người dân đổi vị trí nhóm họp để đảm bảo an toàn. Chợ mới họp trên một khu đất trống nằm ở đầu tuyến kênh Tha La (TP. Châu Đốc).

3 năm trở lại đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương xã Vĩnh Tế đã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, đồng thời tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự nên chợ ngày càng hoạt động ổn định. Mặc dù có hệ thống đèn đường, nhưng bạn hàng, ngư dân... vẫn không quên xách 1 chiếc đèn pin khi đến chợ mua, bán.

Đầy đủ sản vật đồng quê mùa nước nổi

Những năm gần đây, nhiều địa phương xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ để sản xuất lúa 3 vụ, điều này đã làm cho nhiều ngư dân không còn nơi đánh bắt cá. Vì vậy, cá, tôm không nhiều như trước nên hoạt động mua, bán ở "chợ âm phủ" giảm đi. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có rất đông tiểu thương đến đây để mua, bán, họ là những tiểu thương ở khu vực lân cận, mua đi bán lại để kiếm chút ít tiền lời, trang trải cuộc sống.

Chị Lê Thị Thanh (một trong những bạn hàng thân thiết của chợ cá Tha La) cho biết, ngày nào cũng vậy, chị tranh thủ đến đây thật sớm để lựa chọn cá tươi đem về chợ ở Nhơn Hưng bán kiếm lời. Chị Thanh cho biết: “Người nào đi sớm thì được cá tươi ngon, đi trễ không còn cá để lựa, đem về khó bán hơn. Làm ăn lâu ngày ai cũng quen mặt, mua, bán không cần trả giá nhiều”.

"Chợ âm phủ" họp vào đêm tối rạng sáng nên để mua bán cá tôm, sản vật mùa nước nổi người bán đều sắm một chiếc đèn pin để thắp sáng...

Còn anh Trần Văn Đông (ngư dân xã Vĩnh Tế) cho biết: “Mỗi ngày, tôi dỡ dớn được hơn 10kg cá. Cá lớn bán cho bạn hàng, cá nhỏ bán cho các hộ nuôi cá lóc, nuôi ếch... để làm mồi. Mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng để lo cho gia đình cũng như lo cho các con đi học”.

Những năm gần đây, ngoài cá, người dân địa phương còn đem rau, củ, quả để bán thêm. Điều này đã tạo thêm nét đa dạng cho “chợ ma” Tha La. Tuy nhiên, không như trước, “chợ ma” nhóm muộn hơn, từ 4 giờ sáng. Khoảng 7 giờ, chợ bắt đầu tan, trả lại không gian yên tĩnh cho người dân nơi đây.