An Giang: Trăn "khủng" trên 3m, nặng 20kg bò vào chùa sau khi ăn no

(Dân Việt) Chiều nay (21/5), thông tin từ UBND thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, đang vận động chùa Ông Chín (khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc) thả con trăn "khủng" về tự nhiên.

Theo UBND thị trấn Ba Chúc, con trăn "khủng" trên dài trên 3m, nặng khoảng 20 kg. Cách nay hơn 20 ngày, như thường lệ, con trăn trên bò đến chùa Ông Chín. Con trăn "khủng" xuất hiện trong chùa Ông Chín Tuy nhiên, lần này con trăn không chịu về lại núi như những lần trước. Sợ con trăn bị bắt mất nên trụ trì chùa cho người đóng chuồng nuôi giữ lại. "Sau khi hay được thông tin này, tôi đã trực tiếp đến chùa Ông Chín để vận động thả con trăn về lại môi trường tự nhiên" - ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc cho biết. Theo phóng viên tìm hiểu, trước đây, không hiểu vì lý do gì, con trăn trên thường xuyên bò xuống núi, vào chùa Ông Chín sau khi ăn no mồi. Nhiều năm trước đây, khách hành hương thường đến chùa Ông Chín và mang theo một số con trăn để nhờ sư trụ trì làm lễ phóng sinh. Sau đó, số trăn này được đưa lên núi thả vào các hang động tự nhiên để chúng có thể tự săn mồi sinh sống.

