An Giang: Trồng thứ mận ngon, trái đỏ như son, bán đắt hàng

Chủ động nghiên cứu, tìm tòi kỹ thuật trồng trọt, nông dân Trương Thành Phương (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để lập vườn trồng mận An Phước trong nhà lưới. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Hướng dẫn chúng tôi thăm vườn mận An Phước đang thu hoạch nghịch vụ, ông Phương cho biết, từ trước đến nay gia đình chỉ trồng lúa, ngoài ra không biết trồng cây gì khác. Có dịp đi tham quan vườn mận An Phước của người bà con ở TP. Cần Thơ, ông nhận thấy cây mận An Phước có giá trị kinh tế cao và thị trường luôn có nhu cầu, dễ tiêu thụ.

Ông Phương nhận định, nếu biết kỹ thuật chăm sóc, cây mận An Phước sẽ là cây trồng mang lại thu nhập khá cho gia đình. Sau khi tìm hiểu kỹ và học hỏi cách trồng, ông Phương mua hơn 300 cây mận giống về trồng trên 5 công đất nhà. Sau thời gian chăm sóc, cây mận An Phước phát triển tốt và bắt đầu cho trái.

“Giống mận này có đặc điểm là dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phân bón ít nên chi phí đầu tư thấp, ra trái quanh năm. Ưu điểm là trái to, ngọt, giòn và mọng nước…nên được thị trường ưa chuộng. Với giá bán dao động từ 12.000-25.000 đồng/kg (tùy mùa thuận, nghịch) và đầu ra ổn định nên thu nhập tăng gấp nhiều lần so với trước đây” - ông Phương chia sẻ.

Theo ông Phương, cây mận An Phước nếu được chăm sóc tốt chỉ 2 năm là cho trái, cây khỏe có thể thu hoạch đến 4 vụ/năm. Thời điểm ra hoa chính vụ của mận An Phước bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 5 (âm lịch) năm sau, chất lượng trái ngon nhất vào mùa xuân.

Bên cạnh đó, còn có thể xử lý cho mận An Phước có trái nghịch vụ để bán được giá cao. Năng suất của năm thứ nhất sau khi trồng khoảng 20-30kg/cây, năm thứ 2 đạt 30-40kg và năm thứ 5 đạt 50-100kg/cây.

Về kỹ thuật trồng mận khá đơn giản, cây có thể cho trái quanh năm, tuy nhiên gặp điều kiện thời tiết bất lợi, trái mận có thể bị nhiều loại sâu bệnh làm giảm chất lượng trái, hoặc bị rụng trái không thu hoạch được, đó là do sâu đục trái, ruồi đục trái, bệnh thán thư, bệnh thối trái…nhưng bệnh này rất dễ trị bằng các loại thuốc thông thường.

Khi xử lý ra hoa thì sâu ăn trái và bệnh rụng trái quyết định tính sống còn của vườn, do đó phải theo dõi và phun thuốc điều trị kịp thời. Giống mận An Phước từ khi ra hoa đến ngày thu hoạch hơn 2 tháng.

Muốn mận cho trái tròn lớn, ngọt, màu sắc bắt mắt, phải chú ý làm giàn đỡ, cắt tuyển trái non để trái không bị chèn ép và phân bố đều trên các tán cây. Chùm mận An Phước trung bình khoảng 8 trái/kg, loại to khoảng 4-6 trái/kg.

Ngoài ra, ông Phương còn mạnh dạn đầu tư mua màng lưới bao phủ cả vườn mận. Với cách làm mới, ông Phương dùng lưới bao phủ vườn mận quanh năm, kể cả khi thu hoạch xong. Dùng màng lưới mùa thuận có thể không cần dùng túi ny-lon để bao trái, tiết kiệm chi phí nhân công.

Mặt khác, nhiệt độ trong vườn giảm so với môi trường bên ngoài, vì vậy rất thích hợp cho mận An Phước phát triển, trái mận vẫn ngon ngọt và to đẹp. Theo ông Phương, đầu tư ban đầu khoảng 30 triệu đồng cho màng lưới diện tích hơn 5 công mận, nhưng thời hạn sử dụng lên đến 4 năm, nếu tính ra chi phí này thấp hơn so với thuê nhân công bao trái mỗi vụ.

“Khi bao phủ vườn mận bằng màng lưới sẽ tiết kiệm được hơn 50% chi phí thuốc bảo vệ thực vật, số lần phun xịt giãn ra rất nhiều, phòng trừ hiệu quả nhiều loại sâu bệnh. Hơn nữa, vì lớp lưới cách nhiệt sẽ giúp vườn giữ ẩm tốt, tiết kiệm khoảng 30-40% nước tưới. Từ đó, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa có thể bán cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn” - ông Phương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Nhuận Nguyễn Quốc Hận cho biết, mô hình trồng mận An Phước trong nhà lưới của anh Phương là một trong những mô hình mới phát triển, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sắp tới, Hội Nông dân xã Vĩnh Nhuận sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành chuyên môn tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn cũng như kỹ thuật cho các hộ nông dân phát triển những mô hình vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.