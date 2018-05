Anh nông dân chăm 5.000 cây nấm linh chi khỏe mạnh bằng smartphone

Chỉ cần bấm smartphone, anh Nguyễn Hùng Sinh có thể khởi động hệ thống máy phun sương ẩm cho 400 m2 nấm từ xa.

Hệ thống phun ẩm nhờ công nghệ sóng siêu âm tại nhà nấm của anh Sinh.

Mỗi ngày, anh Sinh (huyện Thoại Sơn, An Giang) chỉ ghé qua kiểm tra tình hình sinh trưởng của nấm một lần, để kịp thời xử lý nếu phát hiện bệnh. Bởi hầu hết các công đoạn chăm 5.000 cây nấm của anh đều thực hiện tự động.

Cứ đến đúng giờ hẹn, máy phun sương ẩm được điều khiển bằng sóng siêu âm sẽ tự động bật, duy trì độ ẩm 80-85% cho nhà nấm. Đặc biệt, bào tử trên tai nấm còn nguyên, không bị rửa trôi như cách tưới thông thường, đem lại thêm nguồn thu cho người trồng.

Công nghệ này dùng sóng siêu âm tần số cao, tách nước thành hạt sương nhỏ đường kính chỉ khoảng 1µm. Sương mù mang hơi ẩm khuếch tán khắp nhà trồng, mà không đọng lại thành giọt nước trên bề mặt tai nấm, không làm tổn thương cây. Thiết bị phun ẩm được kết nối với smartphone, anh Sinh có thể điều khiển dễ dàng từ xa.

Anh Sinh cho biết, thiết bị được chuyển giao từ dự án “Sản xuất thử nghiệm nấm linh chi theo hướng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn, An Giang” do Sở Khoa học và Công nghệ An Giang hỗ trợ kinh phí hơn 183 triệu đồng. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tư vấn kỹ thuật, triển khai thí điểm tại mô hình trồng nấm của gia đình anh.

Các bào tử ấm phủ kín tai nấm

Đam mê với linh chi, anh Sinh bắt tay học nghề trồng nấm từ năm 2011 đến nay. Từ đầu năm 2017, khi áp dụng tiến bộ công nghệ vào trồng trọt, năng suất trên 100 m2 tăng vọt lên 100 kg mỗi vụ.

Với diện tích 400 m2, anh Sinh luân chuyển gối vụ quanh năm với khoảng 5.000 bịch nấm mỗi vụ. Nhà trồng cũng được thiết kế phù hợp với khí hậu An Giang sao cho nhiệt độ trong phòng luôn đạt 28-31 độ, cây nấm sinh trưởng tốt, ít bệnh.

Các nhà trồng được che chắn bằng lưới hạn chế côn trùng, hạn chế dịch bệnh từ dưới đất lên gây hại cho nấm. Anh Sinh cho biết, bệnh mốc xanh hoặc mốc cam thường xuất hiện do vận chuyển, gây rách bọc. Cách ly các bọc hỏng ra khỏi trại sẽ giúp tránh lây lan, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, anh Sinh mua giá thể nấm đã cấy meo sẵn 25 ngày và đặt trong phòng riêng. Tại đây, anh chọn lọc các bịch nấm chất lượng tốt, ra tơ đều, ổn định, loại bỏ các cây bệnh trước khi chuyển vào nhà trồng.

Sau 10 ngày, bịch phôi phát triển thành quả thể nấm linh chi. Trong giai đoạn ngày tuổi thứ 10-15, người trồng phải sửa các quả thể để tai nấm có hình dáng tiêu chuẩn. 20 ngày sau, quả thể phát triển thành tai nấm rõ rệt hình dáng và phát bào tử trong khoảng 2 tháng. Cây nấm già, bào tử phủ đều trên mặt tai nấm, viền trắng biến mất thì bắt đầu thu hoạch.

Mỗi bịch cho thu hoạch 2 lần, cây nấm sau khi sấy khô đạt độ ẩm 13% có khối lượng 8-10gram. Ngoài bán nấm linh chi nguyên tai đóng gói, xắt lát hoặc nghiền bột, anh Sinh còn khai thác bào tử làm mỹ phẩm. Vào dịp Tết, anh làm thêm nấm linh chi kiểng phục vụ thị trường.