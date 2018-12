Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cả nước đón tết trong mưa, rét

(Dân Việt) Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào biển Đông và có thể mạnh lên thành bão cấp 8. trong lúc đó những ngày tết Dương lịch khắp các vùng trên cả nước sẽ có mưa, có vùng rét đạm rét hại.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão cấp 8 trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam; cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc) .

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, ngay phía Bắc đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 01/01/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cả nước đón tết Dương lịch trong tiết trời mưa, rét

Nhận định về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, chuyên gia khí tượng cho biết Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa nhiều và Nam Bộ có thể có mưa trái mùa.

Trong đợt này, Hà Nội có mưa và rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C (khả năng cao từ đêm 29 đến ngày 30/12). Những ngày sau, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn nhưng trời sẽ ít mưa hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đà Nẵng có mưa lớn, đặc biệt vào ngày 29-31/12.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở rìa phía nam bán đảo Cà Mau nối với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Do đó, các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, trời mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến lớn, ngày có lúc giảm mây hửng nắng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Những ngày đầu của dịp nghỉ Tết, Sài Gòn có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, trời chủ yếu nắng ráo với nhiệt độ khoảng 23-33 độ C.

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 30/12/2018: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 10-13 độ, ở phía Tây Bắc Bộ 11-14 độ. Trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 16 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Trung Bộ:

Ngày 30/12/2018: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió đông bắc cấp 3. Ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, trời rét đậm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 23-28 độ, phía Bắc trời lạnh.

Ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; trời rét đậm.

Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, trời rét; Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 30/12/2018 đến 01/01/2019: Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 01/01/2019 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng ngày 01/01/2019 cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Hà Nội:

Ngày 30/12/2018: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất 11-13 độ, trời rét hại.

Ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất 14-16 độ. Trời rét đậm, rét hại.