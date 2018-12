Bắc Ninh thu ngân sách Nhà nước đạt kỷ lục mới, gần 27.600 tỷ đồng

(Dân Việt) Kết thúc năm 2018, kinh tế của Bắc Ninh có sự tăng trưởng ổn định, vững chắc, trong đó thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao, đạt mốc kỷ lục mới gần 27.600 tỷ đồng. Đây là yếu tố quan trọng để Bắc Ninh đầu tư hạ tầng, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự phát triển bứt phá mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

KCN Yên Phong tập trung nhiều doanh nghiệp FDI thương hiệu quốc tế.

Nhờ thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tăng thu, đôn đốc kịp thời, không để nợ đọng và phát sinh nợ mới, thực hiện tốt việc chống thất thu thuế, tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng nên đã góp phần tích cực trong thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Kết quả năm 2018, thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán năm (tương đương vượt 3.730 tỷ đồng), tăng 22,3% (tương đương tăng 5.031 tỷ đồng so với năm 2017); trong đó thu nội địa là 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% so dự toán (vượt 3.680 tỷ đồng) và tăng 30,9% (tăng 5.108 tỷ đồng so với năm 2017).

Chi ngân sách địa phương được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tổng chi 23.096 tỷ đồng, vượt 18,5% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 8.414 tỷ đồng, tăng 4.050 tỷ đồng so với dự toán đầu năm.

Dựa trên kết quả thu năm 2018 và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thu NSNN năm 2019 là 27.397 tỷ đồng; trong đó thu nội địa là 21.147 tỷ đồng.

Với mức thu này, Bắc Ninh tiếp tục lọt vào tốp 10 tỉnh, thành có mức thu ngân sách Nhà nước cao nhất cả nước.

Đối với tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP): Năm 2018, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cả nước, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) theo hướng bền vững, ước tăng 10,6% so với năm 2017. Sản xuất công nghiệp khẳng định vững chắc là động lực tăng trưởng của tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.150.100 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Hệ thống giao thông Bắc Ninh hiện đại, đồng bộ là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Khu vực công nghiệp đóng góp trong vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh, tiếp tục khẳng định là động lực chủ yếu của tăng trưởng, khi có sự đóng góp 8,96% điểm tăng trưởng của toàn tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 1.150.100 tỷ đồng, vượt 2,3% so với kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 10,5%.

Cụ thể, trong năm sản xuất công nghiệp quý II chững lại do nhóm sản phẩm màn hình điện thoại tiêu thụ chậm; từ tháng 7 nhiều mẫu mã màn hình điện thoại mới có thể tích hợp trên nhiều loại thiết bị di động của các hãng khác nhau, đồng thời, từ cuối tháng 8, sản phẩm mới - điện thoại Samsung Galaxy Note9 được phân phối ở nhiều quốc gia với lượng đặt hàng lớn, tiêu thụ nhanh góp phần đưa sản xuất của khu vực FDI tăng cao. Bên cạnh đó, công nghiệp trong nước, nhất là khu vực doanh nghiệp dân doanh cũng khởi sắc hơn, nhất là ở các ngành nghề truyền thống như: sản xuất giấy, gỗ, kim loại nên sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao.

Năm 2019, Bắc Ninh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.259.300 tỷ đồng.