Bất an: Đánh thuốc cho chó chết, lộng hành trộm bò cho đến bưởi

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra nhiều vụ trộm, phá hoại nông sản của nông dân. Nạn trộm cắp nông sản, vật nuôi hoành hành không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn khiến người dân hoang mang, mất ăn mất ngủ, làm mất an ninh trật tự tại các vùng quê. Bọn trộm lộng hành từ trộm bò cho tới trộm bưởi da xanh...

VỪA TRỘM, VỪA PHÁ

Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi đến thăm vườn bưởi của gia đình ông Đổng Phước Đạt tại thôn Nhơn Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Ông Đạt cho biết, gia đình ông có 5ha trồng bưởi da xanh và cam. Hơn 1 tháng nay, bọn trộm hoành hành khiến gia đình ông “ăn không ngon, ngủ không yên”.

Chỉ tay vào vườn cây xanh tốt, ông Đạt xót xa: “Bọn trộm không chỉ lấy trái già, mà còn phá hoại vườn cây, bẻ cành, hái trái non bỏ đầy gốc. Vì vậy, tôi phải đầu tư hơn 30 triệu đồng lắp camera quanh vườn để giám sát”.

Để bảo vệ vườn trái cây, ông Đổng Phước Đạt (thôn Nhơn Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) đã phải lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh vườn.

Ông Đạt kể: Khoảng 13 giờ ngày 10/9, ông đi kiểm tra vườn bưởi thì phát hiện 3 đối tượng đang hái trộm bưởi nên hô hoán. Bảo vệ nông trường cao su Bình Ba (huyện Châu Đức) ở gần đó nghe tiếng ông đã hỗ trợ truy bắt bọn trộm. Sau một hồi truy đuổi, người dân đã bắt giữ được các đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (SN 1991), Nguyễn Hữu Trung (SN 1993) và Nguyễn Mỹ Hậu (SN 2000), cùng trú xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng đã hái trộm được 15kg bưởi da xanh nhét vào bao tải. “Để lẻn vào vườn trộm trái cây, các đối tượng đã đánh thuốc làm chết đàn chó tôi nuôi để canh nhà, canh vườn. Trước ngày bắt được bọn trộm, tôi đã mất khoảng 2 tấn bưởi da xanh và 500kg cam, thiệt hại cả trăm triệu đồng. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý mạnh đối với những đối tượng trộm nông sản để bà con yên tâm sản xuất”, ông Đạt kiến nghị.

Đêm 4/9/2018, trộm đã đột nhập vào vườn bưởi của gia đình ông Thạch Dược (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) nhưng bị gia đình ông phát hiện, truy đuổi, buộc chúng phải bỏ lại số bưởi đã hái trộm. Trong ảnh: Gia đình ông Thạch Dược thu gom số bưởi bị hái trộm.

Với nhiều gia đình ở nông thôn, nếu chẳng may bị mất trộm vật nuôi sẽ rơi vào cảnh nợ nần, nghèo lại thêm nghèo. Mới đây, nhà bà Lâm Thị Ngọc (trú tại ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) bị mất 2 con bò cái giống trị giá 25 triệu đồng.

Bà Ngọc tiếc nuối kể: “Gia đình tôi gom góp mấy năm trời mới mua được cặp bò cái đẹp để làm giống. Tối hôm đó, tôi vẫn cho bò ăn bình thường, nhưng sáng ra thì phát hiện cặp bò đã bị kẻ trộm bắt mất”.

TRỘM KHÔNG CHỪA THỨ GÌ

Tương tự, ngày 16/8, anh Lê Văn Ly (ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) đến Công an huyện Đất Đỏ trình báo, khoảng 3 giờ ngày 15/8, lợi dụng trời tối, kẻ gian đã đột nhập nhà anh trộm 120 con gà giống, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tại nông thôn, bò được nuôi thả rông, không người trông coi nên rất dễ mất trộm.

Không chỉ trộm tài sản, các đối tượng còn nhẫn tâm phá hoại thành quả lao động của người nông dân không thương xót.

Ông Hoàng Đức Lãm (ấp 3, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) cho biết, hơn 1 tháng trở lại đây, vườn bưởi da xanh của gia đình ông liên tục bị kẻ xấu phá hoại, ước tính thiệt hại khoảng 1 tấn bưởi. Còn anh Nguyễn Văn Ninh (xã Long Phước, TP.Bà Rịa) khi thăm vườn thì phát hiện gần 100 cây đu đủ đang cho trái đã bị kẻ xấu chặt ngang thân.

Vườn nhà anh Ninh có khoảng 4.500 cây đu đủ hơn 1 năm tuổi. Trong đó, khoảng 800 cây lớn đã cho quả và thường bị hái trộm. Anh Ninh bức xúc nói: “Gia đình tôi vay mượn hơn 400 triệu đồng để thuê đất trồng đu đủ với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình. Khi cây chuẩn bị cho trái lứa đầu, tôi mừng lắm, nhưng ai ngờ bị kẻ xấu phá hoại thế này”.

Người dân xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ) lượm bưởi bị các đối tượng trộm cắp ném vương vãi tại vườn.

NÂNG CAO CẢNH GIÁC

Ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, trước đây, trên địa bàn xã chưa hề xảy ra tình trạng trộm nông sản của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một số vụ trộm cam, bưởi do các đối tượng từ địa phương khác thực hiện.

Trước tình trạng nông dân bị mất trộm bò, Công an huyện Xuyên Mộc đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý các đối tượng gây án. Đồng thời, huy động lực lượng phối hợp với công an xã, công an các huyện lân cận rà soát, theo dõi các đối tượng nghi vấn.

Vì vậy, theo ông Quý, để bảo vệ tài sản cho bà con, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp nông sản trên loa phóng thanh, chính quyền xã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện trộm và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ tài sản của mình.

Phần lớn các đối tượng trộm cắp gia súc thường sử dụng xe tải làm phương tiện vận chuyển đi tiêu thụ, vì vậy, thời gian qua, công an các địa phương đã thống kê danh sách những gia đình có xe tải trên địa bàn và tuyên truyền cho họ nếu có người thuê chở bò thì báo cho cơ quan công an để kiểm tra, xác minh. Cùng với đó, lực lượng công an xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường vắng, trọng điểm để kịp thời xử lý kẻ gian.

“Để đối phó với bọn trộm gia súc, người chăn nuôi cần gia cố chuồng trại, nuôi chó canh giữ và thường xuyên canh trực vào ban đêm. Người chăn nuôi cũng nên cảnh giác với các đối tượng lạ mặt đến hỏi mua gia súc, gia cầm. Nếu thấy nghi ngờ, cần nhanh chóng báo lực lượng bảo vệ thôn, ấp, công an địa phương phối hợp theo dõi, xử lý”, lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa trộm cắp.