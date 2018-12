Bắt tay nhau liên kết trồng hoa, nông dân Mỹ Tân thu tiền tỷ

(Dân Việt) 14 hộ dân ở xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) vừa được T.Ư Hội Nông dân (ND) Việt Nam hỗ trợ từ 1 phần giống, phân bón và chế phẩm để thực hiện mô hình trồng hoa chất lượng cao. Tham gia mô hình này, nhiều ND trồng hoa đã có thu nhập cao, từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Xây dựng vùng trồng hoa chất lượng cao

Mỹ Tân là xã có nghề truyền thống trồng hoa, chuyên cung cấp cho thị trường các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, các hộ trồng hoa ở đây chưa có sự gắn kết trong quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; chưa xây dựng được thương hiệu hoa Mỹ Tân.

Bên cạnh đó, giá hoa thường xuyên lên xuống thất thường, thị trường tiêu thụ không ổn định… Tất cả những điều đó ảnh hưởng tới thu nhập của người dân trồng hoa ở Mỹ Tân.

Từ nghề trồng hoa, nhiều hộ dân trong xã Mỹ Tân có thu nhập cao. Ảnh: Nguyên Linh

Hội ND tỉnh Nam Định cùng chính quyền huyện Mỹ Lộc đặt mục tiêu xây dựng Mỹ Tân thành vùng chuyên canh hoa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các nước khác.

Ông Tô Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Nhằm giúp người dân nơi đây thay đổi tư duy và phương thức sản xuất kinh tế, chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tháng 9.2018, Hội ND tỉnh Nam Định đã phối hợp T.Ư Hội ND Việt Nam xây dựng đề án hỗ trợ Mỹ Tân thành vùng chuyên canh trồng hoa chất lượng cao.

Theo đề án, Hội ND hướng dẫn, hỗ trợ ND thành lập Tổ hợp tác (THT) trồng hoa xã Mỹ Tân với 14 hộ tham gia 5ha trồng hoa chất lượng cao. Đề án có tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; các hộ tham gia đề án sẽ được cung cấp giống hoa, phân bón… nên rất phấn khởi.

Cũng theo ông Hiệp: Để THT hoạt động hiệu quả, các thành viên trong tổ đã xây dựng quy chế hoạt động, hợp đồng hợp tác, quy định mức đóng góp cho mỗi thành viên. Tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Qua các buổi sinh hoạt, các thành viên trong tổ được trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhau về giống, vốn, đầu ra cho sản phẩm.

Bà Lê Thị Dịu – Trưởng ban Tuyên huấn Hội ND tỉnh Nam Định thông tin: Theo đề án, năng suất hoa các loại dự kiến đạt 1,5 vạn bông/sào, 42 vạn bông/ha. Tỷ lệ cây bị bệnh khoảng 5%; chất lượng: Tỷ lệ hoa đạt loại 1: 80%, loại 2: 15%, loại 3: 5% với thời gian thu hoạch là 4 tháng.

Bên cạnh đó, Hội ND xã còn đóng vai trò kết nối các thành viên trong tổ với các chuyên gia chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật tài liệu, kiến thức kỹ thuật canh tác mới cho tất cả các thành viên trong tổ.

Thành tỷ phú nhờ trồng hoa

“Từ 14 hộ sản xuất cá thể, phân tán, sau khi tham gia THT đã hình thành một vùng sản xuất hoa chất lượng cao tập trung với diện tích 5ha, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Tiêu biểu như mô hình sản xuất và tiêu thụ giống hoa của “tỷ phú hoa” Nguyễn Trọng Đại - hội viên chi hội ND xóm Hồng Hà 2 có doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương” – ông Tô Xuân Hiệp thông tin.

Chỉ còn 1,5 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người dân trồng hoa ở các làng hoa xã Mỹ Tân đang tích cực chăm sóc cây hoa để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, trên các cánh đồng trồng hoa ở các thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2, Bình Dân… của xã Mỹ Tân, những luống hoa cúc, hoa ly, hoa dơn, cát tường chuẩn bị cho vụ tết đã lên xanh mướt, xen lẫn sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ của các loại hoa đã vào vụ thu hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân cho biết: Với lợi thế của vùng đất bãi phì nhiêu, màu mỡ, từ nhiều năm nay, người dân xã Mỹ Tân đã phát triển nghề trồng hoa ở vườn nhà, ruộng nhà và quanh vùng đất bãi. Đến nay, toàn xã đã có trên 600 hộ phát triển nghề trồng hoa với tổng diện tích 94ha. Hoa được trồng tập trung nhiều tại thôn Hồng Hà 1 với khoảng 200 hộ trồng trên tổng diện tích 40ha; tại thôn Hồng Hà 2 với khoảng 210 hộ, tổng diện tích 40ha; thôn Bình Dân với khoảng 180 hộ trồng hoa…

Trong đó, diện tích trồng hoa cúc chiếm khoảng 80%, còn lại là các hoa ly, dơn, cát tường, hồng tỷ muội, loa kèn… Người dân dành khoảng 50% diện tích để trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán, còn lại dành để trồng hoa cho thời điểm trước và sau tết.

Từ nghề trồng hoa, nhiều hộ dân trong xã có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/vụ; nhiều gia đình trồng hoa với số lượng lớn còn có thu nhập từ 200-250 triệu đồng/vụ hoa tết.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân cho biết thêm, năm 2015, Mỹ Tân đã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự góp phần đáng kể của việc tăng thu nhập cho nông dân qua chuyển đổi trồng lúa, cây màu sang trồng hoa, trong đó các cấp Hội ND tỉnh Nam Định có vai trò đáng kể trong việc hướng dẫn, vận động, hỗ trợ các hộ trồng hoa chuyển đổi, hình thành vùng sản xuất hoa tập trung.