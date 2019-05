Bí quyết thành công của anh Ba Chuẩn – người nuôi trồng thuỷ sản kiểu mẫu

(Dân Việt) Những ngày gần đây, có một chuyên gia đang “nổi như cồn” trong cộng đồng nuôi trồng thủy sản với tên gọi anh Ba Chuẩn. Gầy dựng được sự nghiệp đáng mơ ước và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm dày dặn về nuôi trồng thủy sản cho mọi người xung quanh, anh Ba Chuẩn được nhiều hộ nuôi cá, tôm yêu quý và tin tưởng học hỏi. Hãy cùng khám phá về công thức thành công của nhân vật đặc biệt này và áp dụng cho việc nuôi trồng của gia đình mình.

Đi tìm anh Ba Chuẩn

Anh Ba Chuẩn được bà con nuôi trồng thủy sản biết đến nhờ thắng đậm nhiều vụ mùa. Để nhận biết anh Ba Chuẩn, bà con sẽ tìm thấy một người đàn ông đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu, ăn nói rành mạch, tính tình hào sảng mà không kém phần hóm hỉnh. Nhà anh Ba Chuẩn có một vợ hai con, vừa nếp vừa tẻ đủ cả nên cứ gọi là chuẩn gia đình hạnh phúc. Nhưng truy ngọn nguồn cái tên người ta gọi anh - Ba Chuẩn- thì hóa ra bắt nguồn từ việc anh sở hữu nhiều trang trại cá, tôm với 3 cái chuẩn: Chuẩn Dinh Dưỡng - Chuẩn Nước- Chuẩn Mô Hình. Có dịp đến trang trại của anh, ai cũng phải ngỡ ngàng khi bè tôm, ao cá nuôi rộng mênh mông, bạt ngàn, vụ mùa thì thắng lớn quanh năm. Cũng từ đó mà cái danh Ba Chuẩn gắn liền với anh như một cách khẳng định chắc nịch – trang trại thành công của anh đúng là mô hình chuẩn mực.

Tiếng lành đồn xa, bà con nông dân gần xa lại càng tìm tới anh Ba Chuẩn để học hỏi kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản. Với bản tính cởi mở, hào sảng anh Ba Chuẩn luôn sẵn sàng mách nước mô hình 3 chuẩn của mình không có gì khó, ai cũng có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nhờ đó, năng suất mỗi vụ nuôi tăng, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

Nếu tò mò về anh Ba Chuẩn là ai sao mà giỏi “quá xá”, bà con có thể theo dõi ngay tại video bên dưới.

Trở thành những anh Ba Chuẩn tương lai

Tìm hiểu sâu hơn mới biết, thì ra anh Ba Chuẩn là hình ảnh gần gũi, đại diện cho các giải pháp nuôi trồng thuỷ sản toàn diện thuộc tập đoàn hàng đầu về dinh dưỡng vật nuôi Neovia Việt Nam, nhằm cổ vũ và khích lệ bà con nuôi thuỷ sản có thể tự chuẩn hoá mô hình của mình và gặt hái những thành công trong tương lai.

Với sự đồng hành của anh Ba Chuẩn, bà con có thể tự xây dựng trang trại cá tôm 3 chuẩn với thức ăn Chuẩn Dinh Dưỡng, hệ thống ao nuôi Chuẩn Nước và Chuẩn Mô Hình để đạt được hiệu suất cao, từ đó tối đa hóa lợi nhuận trong mỗi vụ nuôi.

“Chuẩn Dinh Dưỡng” là khi nguồn thức ăn được đảm bảo để tối ưu hóa kết quả nuôi; đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của người nuôi cá tôm; góp phần bảo tồn chất lượng nguồn nước được tốt; hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp; hàm lượng dinh dưỡng cao; kích thước viên đồng đều, màu sắc và mùi vị luôn ổn định; thức ăn phải được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn; nguyên liệu đầu vào phải sạch, xuất xứ rõ ràng và không dùng nguyên liệu cấm theo quy định của Pháp luật. Để giúp người nuôi chuẩn hóa nguồn thức ăn, Neovia Việt Nam mang đến cho người nuôi rất nhiều dòng sản phẩm thức ăn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn toàn cầu (như BAP, GlobalG.A.P). Các sản phẩm này không chỉ phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của mỗi loài nuôi mà còn đảm bảo những tiêu chí “Chuẩn Dinh Dưỡng” kể trên.

Yếu tố thứ hai cần chú trọng đó là nước vì đây là môi trường sống tác động trực tiếp đến thủy sản. Những yếu tố đảm bảo một mô hình nuôi “Chuẩn Nước” bao gồm: quản lý chất lượng nước tốt, hệ thống cấp và thoát nước hợp lý, quá trình xử lý nước thải đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, nguồn nước nuôi được kiểm định thường xuyên.

Hiện nay, Neovia Việt Nam cung cấp giải pháp xử lí ACUI-T chuyên biệt về xử lý nước và tích hợp các giải pháp nuôi trồng thủy sản rất an toàn và khoa học, giúp người nuôi xây dựng trang trại “Chuẩn Nước”. Với hệ thống này, không những nước đạt chuẩn vì không có mầm bệnh gây hại và tồn dư các chất hóa học xử lí thuận lợi cho sự phát triển của tôm, cá, mà còn vô cùng tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống xử lí nước khép kín.

Yếu tố cuối cùng trong mô hình thành công 3 chuẩn chính là “Chuẩn Mô Hình”, đảm bảo hệ thống nuôi khép kín, an toàn; mô hình mang lại hiệu quả về năng suất và chất lượng; tiết kiệm chi phí và thời gian nuôi; hạn chế dịch bệnh và không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi; quản lý và chăm sóc thuận lợi và dễ dàng. Hiện tại, Neovia đã nghiên cứu thành công mô hình BIOSIPEC – phương pháp nuôi tôm thẻ siêu thâm canh kết hợp công nghệ cao. Mô hình này áp dụng rất nhiều công nghệ cải tiến, tiêu biểu như: Hệ thống ương hai giai đoạn trong nhà kính nâng cao tỷ lệ sống, hệ thống xử lý nước để tăng cường an toàn sinh học (ATSH) và ngăn ngừa dịch bệnh, hệ thống sục khí đặc biệt để giảm chi phí năng lượng nhưng tối ưu hóa lượng oxy cung cấp,… Nhờ đó, người nuôi có thể xóa đi nỗi lo tôm chết, mất mùa với tỉ lệ sống được kiểm nghiệm là 80-85%, giảm thiểu lượng nước sử dụng, không cần dùng đến kháng sinh khi nuôi trồng, đồng thời giúp tăng số vụ nuôi lên đến 5 vụ năm (so với 2-3 vụ của phương pháp thông thường), năng suất có thể đạt đến 30 tấn/ha.

Áp dụng Chuẩn Mô Hình, kết hợp với hai yếu tố Chuẩn Dinh Dưỡng, Chuẩn Nước, bà con có thể yên tâm khi hệ thống nuôi được vận hành chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ, hiện đại, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp nâng cao năng suất vượt trội, thu nhập thêm dồi dào.

Nhằm giúp bà con nuôi trồng thủy sản xây dựng mô hình tối ưu “Ba Chuẩn”, Neovia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con thông qua kênh tư vấn trực tuyến trên Zalo mang tên “Anh Ba Chuẩn” để tư vấn, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. Tại đây, bà con có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu kiến thức, thông tin các vấn đề về nuôi cá, tôm như bệnh lý, cách chăm sóc, sản phẩm thức ăn cho tôm, cá.

