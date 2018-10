Bơ booth rớt giá thê thảm, người trồng buồn "thối ruột"

Còn bà Trần Thị Lệ Thu, người có thâm niên kinh doanh các loại trái cây hơn 15 năm nay tại khu vực chợ Gia Nghĩa cho biết: Ngoài lí do nguồn cung quá nhiều, tôi nhận thấy còn có một nguyên nhân khác đó là việc không ít nông dân vì những lí do khác nhau như sợ mất trộm nên đã bán bơ non. Nhiều vườn bơ do chăm sóc không đúng kỹ thuật nên chất lượng bơ kém, làm giảm lòng tin của người tiêu dùng.