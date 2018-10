BR-VT: Trung Quốc ngưng thu mua, thanh long rớt "cái bịch"

Thời điểm này, nhiều vườn thanh long trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, giá thanh long đột ngột giảm mạnh, hiện chỉ còn vài ngàn đồng/kg. Mặc dù giá thanh long giảm sâu nhưng việc tiêu thụ loại nông sản này vẫn đang rất khó khăn.

CHỈ 2.000 ĐỒNG/KG THANH LONG TẠI VƯỜN

Thu hoạch thanh long tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

Ông Nguyễn Văn Ba (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) đang trồng 500 trụ thanh long ruột đỏ. Mỗi năm, ông Ba làm 3 vụ thanh long, mỗi vụ kéo dài khoảng 3 tháng. Bình quân mỗi vụ, vườn thanh long của ông Ba cho thu hoạch khoảng 14 tấn/ha.

Ông Ba cho biết: “Thời điểm này các năm trước, giá thanh long ruột đỏ đều ở mức cao, từ 35-40 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay, giá thanh long ruột đỏ bỗng nhiên giảm mạnh, hiện chỉ còn 1.500 - 3.000 ngàn đồng/kg, tức là chưa bằng 1/10 năm ngoái. Thậm chí, thương lái chỉ thu mua loại thanh long lớn, có trọng lượng 0,8kg/trái trở lên, các loại thanh long trái nhỏ thì phải đổ bỏ. Do đó, vụ thanh long này, tôi lỗ khoảng 50 triệu đồng”.

Cách vườn nhà ông Ba không xa, vườn thanh long của bà Hoàng Thị Lan (ấp Trang Định, xã Bông Trang) hiện có 140 trụ thanh long ruột đỏ đang đến kỳ thu hoạch rộ. Bà Lan cho biết, mấy ngày nay không có thương lái tới hỏi mua thanh long, khiến bà rất lo lắng và sốt ruột, bởi thanh long đến kỳ thu hoạch không thể “neo” trái được. Khi thanh long chín quá mà vẫn để trên cây gặp trời mưa, rồi nắng sẽ bị nứt trái, cây thì sẽ kiệt sức vì phải dồn chất dinh dưỡng nuôi trái.

Bà Đặng Thị Hường, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc phải cắt bỏ thanh long do không có người mua để kịp làm vụ Tết. Ảnh: QUANG VINH

Tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, nhiều hộ nông dân trồng thanh long cũng gặp nhiều khó khăn do loại trái cây này rớt giá. Ông Nguyễn Thanh Hải (ấp 1, xã Bưng Riềng) có 6 sào thanh long ruột đỏ. Đợt này, sản lượng thanh long của vườn ông đạt 7 tấn. Với giá 2 ngàn đồng/kg, ông Hải chỉ thu được chưa tới 15 triệu đồng tiền bán thanh long. Trong khi đó, chi phí mua phân bón, nước tưới, công chăm sóc đã lên tới gần 100 triệu đồng. Như vậy, gia đình ông Hải thua lỗ hơn 80 triệu đồng.

Ông Trần Quang Hải, Giám đốc HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Hưng Thịnh (xã Bưng Riềng) cho biết, những năm gần đây, thanh long vẫn có một số đợt giảm giá. Tuy nhiên, thời điểm giá giảm sâu nhất vẫn còn 7-10 ngàn đồng/kg thanh long ruột đỏ. Đây là lần đầu tiên giá thanh long ở mức “thảm họa” như hiện nay. Với giá này, mỗi ha thanh long, nông dân thua lỗ trên 100 triệu đồng.

VẪN LỆ THUỘC THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC?

Hiện nay, thanh long ruột đỏ loại 1 chỉ được thương lái thu mua với giá 1.500-3.000 ngàn đồng/kg.

Theo nhiều thương lái thu mua thanh long trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, thanh long giảm giá mạnh là do thị trường Trung Quốc ngưng thu mua. Chị Phan Mỹ Linh, một thương lái tại xã Bông Trang cho biết, chị thu mua thanh long trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, sau đó vận chuyển ra bán lại cho các DN tại Bình Thuận. Các công ty này sẽ bảo quản, đóng gói rồi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, thị trường này ngừng thu mua nên kho lạnh của các DN xuất khẩu thanh long ở Bình Thuận đã trữ hết công suất. Do vậy, các DN này không nhận thêm hàng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Phương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 200ha trồng thanh long, tập trung chủ yếu ở 2 xã: Bông Trang và Bưng Riềng. Nguyên nhân của việc giá thanh long xuống thấp là do thị trường Trung Quốc ngừng thu mua đúng thời điểm loại trái cây này rộ vụ.

Ông Nguyễn Văn Ba (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) nâng niu từng trái thanh long và xót xa khi giá bán tại vườn chỉ 2.000 đồng/kg.

“Chúng tôi đã liên hệ với một số cơ sở chế biến thanh long ở Long An để tìm đầu ra cho thanh long Xuyên Mộc nhưng thời điểm này cũng là lúc thanh long ở các tỉnh như Long An, Bình Thuận rộ vụ. Do đó, các DN chế biến thanh long ở Long An cũng đã hoạt động hết công suất. Qua sự việc này, nhiều nông dân trồng thanh long trên địa bàn huyện kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giúp người dân tìm đầu ra cho thanh long với giá cả ổn định, không phải phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Từ đó giúp người dân yên tâm sản xuất”, ông Phương thông tin thêm.