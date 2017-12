Bứt phá lên khá giả nhờ sự tiếp sức của đồng vốn Quỹ Hỗ trợ

(Dân Việt) Nhiều hộ nông dân ở huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã thoát nghèo, bứt phá lên khá giả nhờ sự tiếp sức của đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Từ hộ nghèo thành khá giả

Hộ ông Nguyễn Văn Thọ (ở thôn Ban Sinh, xã Thành Tâm) là một trong những hộ vượt khó, vươn lên làm giàu và trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh (ND SXKD) giỏi cấp tỉnh, được T.Ư Hội NDVN mời về Hà Nội dự hội nghị tổng kết phong trào ND SXKD giỏi toàn quốc lần thứ 5.

Mô hình trồng mía tím tại xã Thành Trực mang lại thu nhập cao cho nông dân. Ảnh: H.Đ

"Có rất nhiều hộ sau khi được vay vốn qua tổ chức Hội, biết sử dụng hiệu quả và có thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm. Quỹ HTND và các nguồn vốn khác đã giúp nhiều hộ ND ở Thạch Thành thoát nghèo, trở nên khá giả…”. Ông Nguyễn Hồng Vân

Ông Thọ cho biết trước năm 2010, nhà ông rất khó khăn. Ông trồng 1,5ha vải thiều, 1ha cây cảnh, 1ha mía… nhưng do đất xấu, thời tiết hạn hán kéo dài nên thu nhập kém. “Trước những khó khăn đó, tôi đã đi nhiều nơi, tham quan nhiều trang trại. Cuối cùng, tôi xác định theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), gồm: Cây ăn quả như mít Thái xen dứa gai, sắn dây, củ nghệ; ao thả cá, nuôi dê, gà vườn, trâu sinh sản… Đến nay, gia đình tôi đã có thu nhập tạm gọi là khá giả” - ông Thọ cho hay.

Ông Thọ đã đề nghị Hội ND cho vay 30 triệu đồng, cùng với vốn của gia đình, ông đầu tư mua cây mít Thái để trồng. Đến nay, ông có 2ha trồng mít Thái, 1ha dứa gai, 1ha nghệ vàng và sắn dây. Tổng thu nhập mỗi năm của gia đình ông Thọ đạt 1,5 tỷ đồng, trừ chi phí còn thu về gần 850 triệu đồng. Ông cũng tạo công việc thường xuyên cho 5-10 lao động địa phương, giúp nhiều hộ thoát nghèo.

Giúp hàng nghìn hộ vươn lên khá giả

Đại diện Hội ND huyện Thạch Thành cho biết, giai đoạn 2014 - 2017, bình quân hàng năm, số lượng hội viên ND đăng ký đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp đều tăng mạnh. Tính đến năm 2017, đã có 9.000 hộ ND đăng ký đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Hiện nay đã có 7.416 hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp. Nhiều xã có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu ND SXKD cao, như xã Thạch Sơn, Thạch Bình, Thành Tâm, Thành Vân, Thành Kim...

Hội ND huyện đã xây dựng, phát triển và quản lý hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND. Tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt 2,8 tỷ đồng. Toàn huyện có 68 hộ ND vay vốn Quỹ HTND để phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh hiệu quả theo hướng liên kết. Điển hình là mô hình chăn nuôi lợn tại xã Thạch Sơn, nuôi gà an toàn sinh học tại xã Thành Hưng, nuôi dê sinh sản tại xã Thành Tân, trồng mía tím hàng hóa tại xã Thành Trực, trồng dứa cao sản tại thị trấn Vân Du, chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thành An…

Ông Nguyễn Hồng Vân – Chủ tịch Hội ND Thạch Thành cho biết, 5 năm qua, ngoài vốn Quỹ HTND của T.Ư và tỉnh ủy thác, Hội ND huyện chú trọng vận động xây dựng Quỹ HTND cấp huyện. Đến nay, dư nợ của Quỹ Hội ND huyện Thạch Thành đạt 460,8 triệu đồng, đã hỗ trợ cho 25 hộ hội viên ND vay phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện còn nhận ủy thác vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH giúp ND vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, thông qua Hội ND, toàn huyện đã có 146 tổ tiết kiệm vay vốn, với 4.713 thành viên. Tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH là 121,2 tỷ đồng. Hội ký hợp đồng tín chấp với Ngân hàng NNPTNT huyện vay vốn cho ND với tổng dư nợ là 434 tỷ đồng cho 7.871 thành viên/204 tổ vay vốn.