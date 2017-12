Cận cảnh bưởi cổ "dáng trâu nằm" chốt giá 60 triệu đồng hiếm thấy

Cây bưởi cổ thụ "dáng trâu nằm" độc đáo hiếm thấy ở được chủ nhân "chốt" giá khoảng 60 triệu đồng.

Cây bưởi cổ thụ dáng "trâu nằm" ở Văn Giang, Hưng Yên thuộc sở hữu của ông Đinh Xuân Tỉnh. Được biết, đây là một gốc bưởi Diễn được chủ nhân may mắn tìm được khi đi mua bưởi phôi cách đây vài năm. Ông Đinh Xuân Tỉnh giới thiệu về gốc bưởi dáng "trâu nằm" độc đáo. Nhìn mặt trước và mặt sau của thân cây có thể dễ dàng hình dung dáng một con trâu nằm nghỉ ngơi. Theo ông Tỉnh, cây bưởi này từng được trả 45 triệu đồng nhưng giá chủ nhân mong muốn là 60 triệu đồng. Bưởi cổ thụ dáng "trâu nằm" có đủ phần "chân trước" (phần chỉ tay - PV) . Phần "đùi trâu" là những vân tự nhiên trên thân bưởi. Gốc bưởi cổ thụ nhìn phía sau tạo thành phần "lưng trâu". "Khi tôi mua đây chỉ là một gốc bình thường nhưng khi đào đất xung quanh ra thì nhìn gốc bưởi rất giống con trâu nằm. Cây bưởi này được chăm sóc công phu khoảng 5 năm nay và "rất thuần". Nói chung cả miền Bắc không có cây thứ 2", ông Tỉnh cho hay. Ngoài ra, ông Tỉnh còn sở hữu cây bưởi "dáng rùa". Cây bưởi có phần gốc như hình dáng "con rùa nằm" này được trả tới 15 triệu đồng. Nhiều gốc bưởi khác cũng được ông Tỉnh tạo thế, chăm sóc để chuẩn bị cho Tết năm sau.

Theo Di Linh (Đời sống pháp lý)

Tag: buoi co dang trau nam, buoi co dang doc la, buoi doc la, cay canh chung Tte 2018, cay canh tet 2018, cuoi co dang trau nam, bưởi cố dáng trâu nằm