Cận cảnh những "quái ngư" khủng từng bị tóm gọn ở miền Tây

"Quái ngư" là tên nhiều người gọi những con cá "khủng" như tra dầu, cá hô, cá đuối, cá chình, cá rồng từng bị các lão ngư lão luyện tóm gọn ở miền Tây. Mỗi con "quái ngư" nặng hàng chục, thậm chí hàng trăm kg đã mang lại thu nhập cao cho những người đánh bắt cá trên sông Tiền, sông Hậu...

Con cá tra dầu này được bán cho nhà hàng Hai Lúa ở Long Xuyên – An Giang để chế biến các món ăn cho thực khách trong tỉnh này thưởng thức.

Anh Nguyễn Đức Tú, nhân viên quản lý nhà hàng Hai Lúa cho biết, đây là lần đầu tiên nhà hàng mua được con cá tra khủng nhất, với giá trên 100.000 đồng/kg, tổng số tiền nhà hàng phải trả cho người đánh bắt khoảng 25 triệu đồng. Thịt cá này được chế biến hơn chục món ăn lạ miệng khác nhau.

Vào năm 2011, nhà hàng này đã từng thu mua con cá hô nặng 70kg cũng do ngư dân vùng Biển Hồ đánh bắt được

Trước đó, một ngư dân cũng bắt được con cá tra dầu nặng 86 kg trên sông Hậu, đoạn vịnh Cây Kìm, xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Con cá này được ông Huỳnh Thanh Hồng, một người dân xã Quốc Thái (huyện An Phú) mua với giá hơn 15 triệu đồng (180.000 đồng/kg kg).

Trên sông Tiền, thuộc địa phận vàm sông Voi Me, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Minh Chiến ở xã Tinh Thới, thành phố Cao Lãnh đã đánh lưới bắt được con cá tra dầu có chiều dài hơn 1,4 m, đường kính hơn 80 cm, cân nặng 63 kg. Đây là loài cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, đã được đưa vào sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN.

Anh Chiến cho biết, đây là con cá lớn nhất từ trước đến nay mà anh bắt được. Tuy nhiên, do không nhận thức được vấn đề, anh đã đưa cá ra chợ bán cho một chủ thu mua, và con cá bị xẻ thịt bán với giá từ 160.000 đến 200 ngàn đồng

Theo ngư dân, cá tra dầu trước năm 1975 có khá nhiều trên sông Tiền, nhưng hiện nay rất hiếm. Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Có những con dài đến 3 m, nặng từ 200-300 kg.

Ông Tống Minh Chánh, ở huyện Phú Tân – An Giang cũng đã thu mua được con cá basa bố mẹ nặng trên 40kg để nuôi tại bè nhà mình. Nhiều người đến ngã giá trên 20 triệu đồng mua về nhân giống, nhưng ông quyết không bán.

Ngày 22/6/2012, một nhà hàng ở TP.Long Xuyên, An Giang cũng mua được con cá hô dài gần 2m, cân nặng trên 130kg. Con cá này do một ngư dân đánh bắt được trên sông Hậu, và bán với giá hơn 1 triệu đồng/kg.

Tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, 2 ngư dân đánh bắt cá trên sông Hậu, đoạn gần khu vực công viên bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng từng bắt được con cá Rồng nặng gần 50kg, dài 1,7m. Sau khi bắt được cá Rồng, do không biết đây là loại cá cảnh quý, có giá trị kinh tế cao nên họ đã đánh chết cá và tấp ghe vào chợ xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) để bán.

Còn đây là con cá chình dài 1,6m, cân nặng 11 kg được một ngư dân ở tỉnh An Giang đặt đú bắt trên sông Hậu, thuộc địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Con cá này được một người dân ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) mua khi còn sống, với giá 4 triệu đồng. Trước đó, cũng tại địa phương này, ngư dân đã bắt được 2 con cá chình nặng 8,5 và 10,5 kg

Còn anh Nguyễn Văn Khởi ở xã Tân Thanh huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cũng từng đánh bắt được con cá tai tượng nặng 15kg.

Chủ nhân của con cá hô nặng 150 kg này là anh Phan Ngọc Phước, trú tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cá dài 2,5m, có màu trắng hồng, bắt được ở tỉnh Vĩnh Long, đoạn đi qua sông Tiền. Sau khi vây lưới, anh Phước đã phải huy động cả chục người mới đưa được con cá lên bờ.

Một ngư dân Campuchia đánh bắt được con cá tra dầu nặng đến 247 kg ở vùng biển Biển Hồ mang sang Việt Nam bán. Đây được xem là con cá tra lớn nhất từ trước đến nay.