Cần Thơ đảm bảo tốt an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

(Dân Việt) Ngày 3/10, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2020) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XD NTM) trong Công an nhân dân-CAND.

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG TP. Cần Thơ, năm 2011 khi bắt tay xây dựng NTM, trung bình mỗi xã của thành phố đạt 6,22/19 tiêu chí. Sau 5 năm thực hiện Chương trình, trung bình mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí. Tính đến ngày 30/8/2019, TP. Cần Thơ có tổng cộng 35/36 xã đạt chuẩn NTM; 2/4 đơn vị cấp huyện là Phong Điền và Vĩnh Thạnh đạt chuẩn huyện NTM.

Riêng đối với Công an TP. Cần Thơ, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình và căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, Công an thành phố đã cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức triển khai đến Công an các đơn vị có liên quan và Công an 4 huyện tổ chức thực hiện...

Theo đó, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc-ANTQ, Công an phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp; các tổ chức thành viên; các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phát động trong tầng lớp nhân dân về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước trên địa bàn TP. Cần Thơ...

Công an TP Cần Thơ, tham gia xây dựng NTM tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Kết quả, tổ chức 5.862 cuộc, có 123.433 lượt người dự; phát trên 29,5 triệu tờ rơi, tờ bướm có nội dung về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản; tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy được 4.093 cuộc; phát hành 17.400 tờ tin phường. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp cho Công an 2.243 tin giúp điều tra làm rõ 1.795 vụ; xử lý 3.755 đối tượng... góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự-ANTT ở địa phương.

Bên cạnh đó, Công an TP. Cần Thơ đã mở trên 130 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm... Triệt phá 1.515 chuyên án, tội phạm về TTXH, xử lý 2.284 đối tượng; triệt phá, thanh loại 17 băng nhóm tội phạm có tổ chức đơn giản; xử lý 1.099 vụ, 4.634 đối tượng TNXH; phối hợp các lực lượng tổ chức trên 150.000 cuộc tuần tra đêm, với 600,000 lượt đồng chí tham gia; giải tán trên 50.000 lượt đối tượng tụ tập đêm khuya, gây mất ANTT; điều tra khám phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý nhiều đối tượng...

Công an TP Cần Thơ tham gia vận động hàng tỷ đồng xây dựng các công trình cầu, đường..

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy phân công chỉ đạo xây dựng NTM tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), Công an thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ giúp việc xây dựng nhiều kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị phối hợp với xã thực hiện tiêu chí NTM, trong đó đặc biệt chú ý tiêu chí số 19 về ANTT.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền; mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, nhiều năm liền Thới Hưng được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT. Ngoài ra, Công an thành phố đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng 7 cây cầu, Nhà văn hóa ấp 7 và đường giao thông nông thôn...

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng NTM

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà, trường tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục xác định thực hiện chương trình MTQG XD NTM trong lực lượng Công an và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo;

Công an TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nông thôn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, XD NTM phải được gắn kết với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an...