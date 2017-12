Cập nhật tin bão mới nhất tại BR-VT: Cưỡng chế dân còn trên tàu thuyền, dừng khai thác dầu khí

(Dân Việt) Cập nhật tin bão mới nhất- bão số 16 tại Bà Rịa- Vũng Tàu: Sáng nay 25/12, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) đã họp chỉ đạo tiếp tục công tác phòng chống bão số 16 (Tembin). Theo Ban Chỉ huy phòng chống bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh BR-VT, hiện ngoài biển còn 121 tàu với 686 ngư dân hoạt động ngoài vùng nguy hiểm, 5 tàu với 32 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các tàu đang trên đường chạy vào các khu tránh trú tại các đảo Trường Sa, huyện Côn Đảo, các tỉnh miền Tây Nam bộ, và đều giữ được liên lạc với tất cả các tàu.

Toàn tỉnh tập trung phòng chống bão

Trao đổi với Dân Việt, Đại tá Đào Quang Hiển - Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT cho biết hiện giờ cơ bản tàu bè đã vào neo đậu tại các bến đậu an toàn. Tại bến Côn Đảo, trên 200 tàu đã vào neo đậu an toàn. Ở các bến tàu như Bến Đá, Bến Đình, Phước Tỉnh, Long Hải, Lộc An, Bình Châu… tàu bè đã vào neo đậu an toàn, hàng ngàn dân sống gần biển, có nguy cơ cao cũng đã được đi dời vào nơi tạm trú. “Đến sáng nay thì còn rất ít tàu bè ngoài khơi nhưng cũng được cảnh báo đã di dời khỏi vùng nguy hiểm của bão. Tỉnh cũng đã cấm tàu bè xuất bến mấy ngày nay rồi, chỉ cho tàu bè nhập bến.

Bộ đội biên phòng BR-VT hướng dẫn tàu bè vào neo đậu các bến chống bão. Ảnh: báo BR-VT

Hiện Bộ đội biên phòng cùng với chính quyền đang đi vận động bà con ở các lồng bè nuôi cá, các thuyền bè trên sông di dời khỏi bè, tàu để tránh trú chống bão.

Sáng ngày 25.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp khẩn để tiếp tục triển khai công tác phòng chống cơn bão số 16 có tên Tembin.

Theo nhận định, cơn bão số 16 sẽ ảnh hưởng vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Do hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp tới Côn Đảo, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Từ trưa 25.12 gió mạnh lên cấp 10, cấp 11, gió giật cấp 13-14. Đến sáng 25.12, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học và thông báo ngưng họp chợ từ ngày 25.12 đến sáng ngày 26.12.

Tỉnh đã di dời những hộ dân sống trong các nhà tạm bợ ven biển, đầu các cửa sông nơi có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, tính đến 6h ngày 25.12 còn 121 tàu với 686 ngư dân hoạt động ngoài vùng nguy hiểm, 5 tàu với 32 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các tàu đang trên đường chạy vào các khu tránh trú tại các đảo Trường Sa, huyện Côn Đảo, các tỉnh miền Tây Nam bộ, và đều giữ được liên lạc với tất cả các tàu.

Cũng tính đến thời điểm này, có 681 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được gia cố, chủ yếu tại huyện Tân Thành, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tiến hành tuyên truyền, vận động 597 người dân nuôi trồng thủy sản tại các lồng bè sắp xếp lồng bè và đi vào nơi an toàn tránh bão.

Ở huyện Côn Đảo đã di dời 1.530 người vào nơi tránh trú an toàn, trong đó, còn lại hơn 600 người huyện sẽ cưỡng chế di dời vào sáng 25.12. Đến thời điểm này, Côn Đảo đã huy động tất cả lực lượng ứng trực theo phương châm 4 tại chỗ. Lương thực, thực phẩm cũng đã dự trữ 910 thùng mì,114 tấn gạo, 1680 chai nước uống, 135.000 lít xăng, 344.000 lít dầu…

Các địa phương đã rà soát toàn bộ các khu vực xung yếu, các vùng có nguy cơ cao để ứng phó với bão. Theo Sở NNPTNT, số đê biển, đê bao, hồ đập xung yếu cần được bảo vệ gồm kè Bình Châu - Bến Lội, kè Phước Tỉnh, đê Chu Hải, hồ Châu Pha, hồ Sông Hỏa, hồ Kim Long, hồ Sông Ray. Tất cả các đê biển, đê bao, hồ đập xung yếu đều có người trực canh 24/24h để xử lý kịp thời. 4 hồ chứa nước trên hiện nay đang chủ động xả lũ để giảm nước phòng khi có mưa lớn.

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc Sở chậm nhất là 11 giờ ngày 25.12, các cơ sở khám chữa bệnh hoàn thành việc tổ chức di dời bệnh nhân đang điều trị tại các phòng bệnh ở tầng trên cùng xuống các tầng thấp hơn hoặc đến khu vực an toàn; đồng thời tổ chức di dời các trang thiết bị, máy móc, thuốc, hóa chất đến khu vực an toàn.

Công tác y tế khẩn trương phòng chống bão theo chỉ đạo của tỉnh BR-VT

Sở Y tế đã thành lập 10 tổ phụ trách các địa bàn để trực tiếp phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số16; đồng thời điều động 2 bác sĩ của Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh viện Bà Rịa ra Côn Đảo hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo…

Trước ảnh hưởng của bão số 16, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã nâng cấp báo động, duy trì nghiêm ngặt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24; tổ chức chằng chống kho tàng, nhà xưởng, doanh trại; các cơ quan đơn vị tổ chức lực lượng cơ động nhanh; đưa tàu thuyền cơ động vào nơi trú tránh an toàn và sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Bộ đội giúp dân phòng chống bão

Trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, trước đó 2 ngày đã đưa toàn bộ cán bộ chiến sĩ từ nhà giàn cũ sang các nhà giàn mới rồi, tiến hành chồng néo các nhà giàn một cách an toàn.

“Nhưng tất cả các bước đó cũng chỉ là để đối phó với bão thôi, hạn chế một phần thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra, không thể hạn chế hết tác hại được, vì khả năng bão quá lớn, sóng rất to. Cán bộ chiến sĩ đóng quân trên bãi cạn Cà Mau tỉnh Cà Mau đã rời nhà giàn, vào nơi tránh bão. Cán bộ chiến sĩ ở 14 nhà giàn khác: Ba Kè, Tư Chính, Quế Đường, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân đã tổ chức chằng buộc, định vị các trang thiết bị ở khung nhà mới. Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức hai kíp trực cơ động nhanh. Một kíp trực chỉ huy tại bán đảo Long Sơn, một kíp trực chỉ huy tại phường 11 (TP.Vũng Tàu) để giúp đỡ các gia đình cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác ngoài nhà giàn". Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/18 cho biết, hiện các chiến sĩ đang cấp tập triển khai phương án bảo vệ Nhà giàn và cũng sẵn sàng phương án rời nhà khi có lệnh.

Dừng các hoạt động khai thác dầu khí

Trước đó, Ban Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (VSP) đã quyết định dừng giàn BK.TNG và bắt đầu từ 7 giờ ngày 24.12 tiến hành sơ tán người. Đồng thời dừng công việc khai thác, khoan, vận chuyển dầu, khí cùng các biện pháp an toàn như: Bảo tồn giếng khoan và giếng đang sửa chữa, đóng giếng khai thác; dừng toàn bộ các giàn cố định, giàn công nghệ Trung tâm mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, tiến hành bơm rửa các đường ống dẫn dầu, xả áp suất trong các đường ống dẫn khí... VSP cũng đã sơ tán cán bộ, công nhân từ các giàn nhẹ BK-4, BK-5 và BK-6.Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí (PVEP) đã cho sơ tán 100 người đang làm việc tại các dự án, mỏ trên biển Đông. Dự kiến sáng 25.12, bão sẽ đi qua các lô dầu khí của các đơn vị/JOCs/PSC như: PVEP POC, Dự án lô 01/97-02/97, Dự án lô 01/17-02/17; Thăng Long JOC, Cửu Long JOC, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC…

Chủ động ứng phó với cơn bão số 16, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC đã sơ tán gần 100 người trên các chuyến bay trong ngày 23 và 24-12. Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, đến 11 giờ trưa 24.12, tất cả các Khu du lịch, resort, bãi tắm dọc chiều dài 100km đường bờ biển trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác dọn dẹp cơ sở vật chất, phân công lực lượng trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 16.