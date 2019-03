Chặn dịch tả lợn châu Phi: Nghệ An lập chốt ở cửa ngõ phía Bắc

(Dân Việt) Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y, Cục Quản lý thị trường, Phòng CSGT Nghệ An lập 2 điểm chốt/trạm kiểm dịch tạm thời nơi giáp ranh vùng dịch ở tỉnh Thanh Hóa nhằm khống chế, ngăn chặn sự lây lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, hai điểm chốt chặn được Chi cục Chăn nuôi Thú y và Phòng CSGT Nghệ An lập trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa bàn xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn (Nghệ An), điểm giáp ranh với xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) và Trạm kiểm dịch động vật bắc Nghệ An trên QL 1A qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, giáp ranh với huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Được biết, hai chốt/trạm khẩn cấp này có chức năng kiểm dịch, ngăn chặn các phương tiện chở động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An và từ đó di chuyển vào phía Nam.

Được biết, hàng ngày có hàng chục phương tiện chở động vật như lợn, trâu, bò đi qua trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An.

Nghệ An chủ động kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả châu Phi

“Cụ thể, mỗi ngày có khoảng 40 - 45 phương tiện chở động vật qua trạm, trong đó có khoảng 10 - 12 xe chở lợn với hàng nghìn con”, ông Đậu Đăng Định - Trưởng trạm kiểm dịch động vật bắc Nghệ An cho hay.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đậu Đăng Định cho hay: “Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Đội quản lý thị trường số 4 túc trực tại hai điểm chốt/ trạm 24/24 giờ trong ngày. Làm việc không có ngày ngày nghỉ để kiểm tra, kiểm soát toàn bộ xe ô tô chở động vật qua lại”.

“Sau khi xe chở động vật đi qua các điểm chốt/trạm, nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành phun tiêu độc khử trùng xe vận chuyển động vật, sau đó kiểm tra thủ tục hành chính, nguồn gốc xuất xứ động vật nuôi, giấy kiểm dịch... Nếu phát hiện gia súc nghi có triệu chứng nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đơn vị sẽ làm biên bản cho xe chở hàng vào khu cách ly rồi lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả, nếu dương tính với dịch tả lợn châu Phi sẽ lập tức tiêu hủy theo quy định”, ông Đậu Đăng Định cho biết thêm.

Được biết, hoạt động của hai chốt/trạm kiểm dịch bắt đầu từ đầu tháng 3 cho đến khi hết dịch.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, vào ngày 26.2 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các thành phố, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và thú y, các phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; xây dựng giải pháp xử lý triệt để lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, nghi mắc bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh...