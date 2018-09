Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Đà Nẵng

(Dân Việt) Được hỗ trợ mặt bằng sản xuất, vốn vay sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, nhiều nông dân (ND) tham gia chi hội nghề nghiệp hoa - cây cảnh ở Đà Nẵng đã có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu, thu nhập từ 200 - 600 triệu đồng/hộ/năm.

Hỗ trợ vốn, mặt bằng...

Trước tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, mặt bằng sản xuất không có và nhu cầu phát triển sản xuất của hội viên, ND, các cơ sở hội của Hội ND TP.Đà Nẵng đã thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp hoa - cây cảnh và vận động hội viên ND tham gia nhằm liên kết, tạo điều kiện cho các hội viên giúp nhau phát triển sản xuất để làm giàu.

Tham gia các chi hội nghề nghiệp hoa - cây cảnh, các hội viên không chỉ được hỗ trợ nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, mà còn được hỗ trợ tập huấn mô hình trồng hoa, cây cảnh.

Hội viên ND Chi hội nghề nghiệp Cây cảnh phường Hòa Cường Nam tổ chức trưng bày, giới thiệu cây cảnh. Ảnh: Kim Oanh

Tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, nhiều hội viên tham gia chi hội nghề nghiệp được hỗ trợ cho mượn mặt bằng tại các khu vực chưa xây dựng, đồng thời được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ ND thành phố để phát triển sản xuất. Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Hội ND phường Hòa Cường Nam cho biết, chi hội nghề nghiệp cây cảnh phường được thành lập từ năm 2015. Từ khi thành lập, chi hội đã phát triển nhiều mô hình trồng hoa - cây cảnh và giải quyết cho hơn 100 hội viên ND có việc làm ổn định. Mức thu nhập hàng năm từ 120 -300 triệu đồng/hộ làm cây cảnh, từ 80 - 120 triệu đồng/hộ trồng hoa trong dịp tết, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động thời vụ tại địa phương.

Như hộ anh Nguyễn Bá Trọng trồng cây cảnh, bon sai các loại được chi hội tạo điều kiện hỗ trợ mặt bằng, mỗi năm lãi 200 triệu đồng; hay mô hình của anh Lê Văn Khoa mỗi năm lãi 400-500 triệu đồng...

Đánh giá bước đầu mô hình này đã đem lại hiệu quả. Đây là hình thức tập hợp mới, hội viên ND cùng ngành nghề, cùng sở thích và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn. Thông qua đó Hội ND thành phố hỗ trợ cho các chi, tổ hội nghề nghiệp vay vốn phát triển sản xuất...”. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân

Ông Nguyễn Văn Quý - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp Cây cảnh phường Hòa Cường Nam cho biết: “Năm 2017, nguồn Quỹ hỗ trợ ND đã giúp hội viên vay 1,7 tỷ đồng”.

Nông dân kiếm tiền tỷ

Tại quận Cẩm Lệ, nhiều hội viên ND cũng được tạo điều kiện mượn các lô đất trống, vay vốn sản xuất, tập huấn kỹ thuật trồng hoa... và có thu nhập cao từ khi tham gia Chi hội nghề nghiệp hoa - cây cảnh.

Ông Lê Văn Phiếu - Phó Chủ tịch Hội ND quận Cẩm Lệ cho biết, Hội ND quận đã thành lập 2 Chi hội nghề nghiệp hoa - cây cảnh và rau. Tại phường Hòa Xuân, khi mới thành lập năm 2016, chi hội có hơn 30 hội viên, nay đã nâng lên 55 hội viên. Hoạt động của chi hội này rất thiết thực, mang lại lợi ích cho người tham gia chi hội, Hội ND phường và Hội ND quận hỗ trợ giúp họ thuê đất nhàn rỗi ở các khu dân cư, quanh khu hồ điều tiết để trồng hoa, ngoài ra còn tổ chức tập huấn kỹ thuật.

Đã có nhiều hộ trồng hoa - cây cảnh đạt hiệu quả cao, mỗi năm thu về tiền tỷ. Như hộ anh Lê Thành Trung, hộ ông Nguyễn Xí có doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm, hộ ông Nguyễn Thành Lâm trồng hoa cúc, thược dược… doanh thu gần 500 triệu đồng/năm.

Anh Lê Thành Trung - hội viên ND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa lan Mokara, nhưng không có vốn sản xuất. Đầu năm 2016, anh được Hội ND và UBND phường Hòa Xuân tạo điều kiện cho mượn 2.000m2 đất trống để sản xuất. Hiện mô hình của anh Trung đã mở rộng diện tích lên 4.500m2. Mỗi năm, mô hình cho anh Trung thu lãi trên 2 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phiếu cho biết thêm, mỗi năm doanh thu vụ tết của các hộ ND trồng hoa trên địa bàn quận là hơn 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân các hộ trồng hoa từ 70 - 700 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP.Đà Nẵng cho biết, mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp được Trung ương Hội NDVN xây dựng đề án thí điểm. Hội ND thành phố đã triển khai xây dựng trên 7 quận, huyện, mỗi Hội cơ sở xây dựng thí điểm 1 chi tổ hội, nghề nghiệp.