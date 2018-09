Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hải Phòng

(Dân Việt) Trong 2 ngày 25-26.9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) TP.Hải Phòng lần thứ IX sẽ diễn ra với sự tham dự của 257 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu hội viên ND toàn thành phố. Phóng viên Báo NTNN trao đổi với ông Đỗ Đức Hòa (ảnh) - Chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng về sự kiện quan trọng này.

“Nở rộ” gương sản xuất giỏi

Hải Phòng là thành phố lớn với 2 triệu dân nhưng vẫn còn tới 50% số hộ làm nông nghiệp, do đó vai trò của tổ chức Hội ND là rất quan trọng. Xin ông cho biết những hoạt động nổi bật nhất của Hội ND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ qua nhằm hỗ trợ ND phát triển kinh tế, nâng cao đời sống?

Ông Đỗ Đức Hoà - Chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng (giữa) đang trao đổi kinh nghiệm với các hộ chăn nuôi. Ảnh: V.H

- Có thể nói, trong những năm gần đây, hội viên, ND Hải Phòng rất phấn khởi trước sự phát triển đột phá của thành phố với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt cao so với trước. Đặc biệt, số thu nội địa tăng cao là cơ sở quan trọng để địa phương có điều kiện hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ gia đình chính sách và hộ nghèo. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ chế, chính sách để các cấp Hội ND thành phố tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Nắm bắt được tình hình đó, Hội ND Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương và các nguồn lực xã hội. Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội triển khai theo chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều cán bộ, hội viên tham gia, từ đó phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú để phát triển sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác vận động, hướng dẫn ND tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh, truyền thống, các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực tập trung, như: Vùng sản xuất lúa, vùng rau, hoa, chăn nuôi trang trại, nuôi trồng thủy, hải sản.

Hội tham gia vận động hội viên tập trung dồn điền, đổi thửa để tạo tiền đề cho sản xuất quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Kết quả đáng chú ý của các hoạt động đó là gì?

"Hội ND thành phố sẽ kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, ND toàn thành phố phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân thành phố xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”. Ông Đỗ Đức Hòa

- Sản xuất nông nghiệp của TP.Hải Phòng từng bước gắn với thị trường, hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Điển hình là: mô hình trồng cây đào cảnh ở huyện An Dương; mô hình trồng cây chuối lùn thâm canh, mô hình nuôi cá vược thương phẩm tại Thủy Nguyên; mô hình cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa đồng bộ; trồng dưa Kim hoàng hậu ở Vĩnh Bảo; nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp tại Dương Kinh, Cát Hải...

Qua 5 năm đã có 317.160 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, phá vỡ thế độc canh trong sản xuất.

Vì nông dân, do nông dân

3 năm qua, Hải Phòng đã có những đột phá về xây dựng nông thôn mới. Vai trò của Hội ND các cấp trong việc vận động hội viên tham gia phong trào này thế nào?

- Chúng tôi có thể tự hào nói rằng, trong thành tích có thể coi là kỳ tích của Hải Phòng về xây dựng nông thôn mới có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các cấp hội ND. Đó là việc các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên ND hiến đất, góp đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, phúc lợi công cộng...

Trong 5 năm qua, hội viên ND toàn thành phố đã hiến trên 711.000m2 đất; đóng góp 266,826 tỷ đồng và 516.377 ngày công; làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 2.702km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 453,56km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; sửa chữa xây mới 165 cầu cống thuỷ lợi... góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Để đồng hành cùng ND, công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất được các cấp hội thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Tư vấn, hỗ trợ ND là hoạt động luôn được các cấp hội quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu thường xuyên về vật tư, vốn, kiến thức khoa học công nghệ, thông tin thị trường, kiến thức pháp lý… cho hội viên ND.

Chúng tôi sử dụng triệt để nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ ND để cho bà con vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến giữa tháng 9, quỹ các cấp đang quản lý đạt hơn 36 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn này, các cấp hội hỗ trợ ND xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển làng nghề. Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động ký chương trình phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc mua phân bón chậm trả cho ND với tổng trị giá gần 130 tỷ đồng, với gần 16.000 tấn phân bón cho trên 31.000 lượt hộ ND.

Về công tác tư vấn, các cấp hội đã chủ động phối hợp Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở KHCN, các doanh nghiệp, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, tổ chức cho ND đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài thành phố. Từ những thực tiễn đó, ND đã nâng cao nhận thức và cách thức làm ăn trong cơ chế thị trường, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 6.068 lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật cho hơn 580.000 lượt hộ ND. Vận động hội viên ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, xây dựng hàng trăm điểm trình diễn kỹ thuật. Vận động ND dồn điền đổi thửa cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, phối hợp với Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I xây dựng mô hình lúa – cáy – rươi tại huyện Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo...

Xin cảm ơn ông!