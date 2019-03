Chi 710 tỷ đồng cho Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam giai đoạn 3

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam giai đoạn 1 và 2 (2012-2018) được triển khai tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định và Long An, với tổng kinh phí 26,5 triệu USD. Từ năm 2018, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng là một hợp phần quan trọng trong các chương trình lâm nghiệp ở Việt Nam để trở thành một công cụ hiệu quả để thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước. Đến nay, chương trình đã xây dựng thành công các chính sách và thực hiện các hành động nhằm đạt được tăng trưởng xanh, quản lý rừng bền vững và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Nhờ sự hỗ trợ của dự án, khoảng 25.000 hộ gia đình được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng và đang tích cực hơn trong việc bảo vệ rừng tài dịa phương. Tại Nam Định và Long An, các cộng đồng đã tham gia thực hiện hành động ứng phó thiên tai, với hơn 200.000 người ở 60 xã thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai...