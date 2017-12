Chiều nay Tọa đàm trực tuyến "Cùng hành động vì mâm cỗ Tết an toàn"

(Dân Việt) Chuẩn bị đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân là hết sức cần thiết để tuyên truyền, định hướng cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh, người dân tuân thủ việc an toàn thực phẩm. Chính vì thế, chiều nay 28/12, Bộ NNPTNT phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến “Cùng hành động vì mâm cỗ Tết an toàn”.

Mục đích, ý nghĩa: -Truyền thông, phổ biến các chính sách, quy định về an toàn thực phẩm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT. -Tạo sự quan tâm của dư luận và người tiêu dùng về vấn đề ATTP. Nội dung: -Giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề ATTP của đông đảo bạn đọc, người tiêu dùng. -Báo cáo về kết quả thực hiện về thực hiện “Năm cao điểm hành động về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. -Kết quả xử lý những hành vi, vi phạm trong lĩnh vực ATTP. -Giới thiệu, nhận diện chuỗi nông sản- thực phẩm an toàn -Nhận diện những sản phẩm thực phẩm không an toàn -Chủ trương của Bộ NN-PTNT trong đợt cao điểm đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Khách mời tham dự buổi tọa đàm, gồm có: -Đại diện Văn phòng Bộ NNPTNT -Đại diện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản -Đại diện Thanh tra Bộ NNPTNT -Đại diện Cục Chăn nuôi *Cùng các chuyên gia nông nghiệp, các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Ngay từ bây giờ, quý vị độc giả có câu hỏi gì đến chủ đề có thể gửi đến cho các vị khách mời theo địa chỉ: hoivatamnong@gmail.com hoặc lehan8780@gmail.com. NTNN/Dân Việt

Tag: an toàn thực phẩm, tọa đàm trực tuyến an toàn thực phẩm, ATTP, hành động