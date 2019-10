Chính sách tín dụng tiếp sức cho người nghèo

(Dân Việt) Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng chục nghìn gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Đăk Lăk đã thoát nghèo...

Hết cảnh bán lúa non nhờ vốn tín dụng

7 năm trước, khi cây lúa chưa kịp trổ bông, bà H’Byh Byă (buôn Đăk, xã Cư M'Ta, huyện M’Đrăk, Đăk Lăk) đã phải bán đi để lo cái ăn hàng ngày. Bà kể với chúng tôi, từ khi chồng đột ngột qua đời, chỉ với 2 sào ruộng, một mình bà đã hết sức vất vả xoay xở mưu sinh. Chẳng vốn liếng, lại thêm cơn bạo bệnh của chồng khiến cho gia đình bà vốn nghèo lại càng thêm nghèo. Năm 2010, bà H’Byh đã đến Ngân hàng CSXH huyện vay 15 triệu đồng theo chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo.

Từ nguồn vốn chính sách, nhiều gia đình ở Đăk Lăk đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: D.H

Sau khi cho bà H’Byh vay vốn, phía ngân hàng đã phối hợp các đoàn thể ở địa phương tư vấn cho bà H’Byh dùng vốn vay nuôi bò sinh sản. Từ 2 con bê mua được những năm sau, mỗi năm bà H’Byh có thêm một con bên con. Sau hơn 4 năm, số tiền tích góp được từ việc bán bò, bà H’Byh đã mua thêm được 1ha rẫy để sản xuất, gia đình đã thực sự thoát khỏi đói nghèo một cách bền vững. “Nhờ được vay vốn mà gia đình tôi giờ đây đã thoát được đói nghèo, các con được ăn học đầy đủ, chẳng những thế tôi còn có tiền để sửa sang lại nhà cửa” - bà H’Byh nói.

Cũng như gia đình bà H’Byh, bà Trịnh Thị Sẽ (thôn 2, xã Cư Króa) giờ cũng thoát nghèo nhờ số vốn mà Ngân hàng CSXH huyện cho vay. Từ hộ đói nghèo, thiếu đất đai canh tác, hiện bà Sẽ đã có trong tay một vườn keo lai sắp thu hoạch cùng đàn bò tổng giá trị hơn trăm triệu đồng. “Không chỉ cho vay vốn mà ngân hàng còn hướng dẫn mình cách làm thế nào để sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Nếu không được chỉ cách làm ăn, gia đình tôi chưa chắc đã thoát được đói nghèo” - bà Sẽ nói.

Nâng mức vay, giãn thời hạn

Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đăk Lăk khẳng định, nhiều năm qua, hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, vệ sinh, nhà ở, giáo dục…

Tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 100.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất; hơn 3.700 hộ gia đình khó khăn được vay vốn cho con em học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiêp và nghề nghiệp; hơn 3.100 hộ dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được vay 55 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi, sản xuất; gần 5.900 hộ nghèo được vay 146 tỷ đồng để làm nhà…

Trong 2 năm, hoạt động tín dụng Ngân hàng CSXH đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 từ 19,37% xuống còn 12,81% với hơn 15.200 hộ thoát nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 11,68%; tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 10,19%. Toàn tỉnh không còn huyện nào có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% trở lên.

Ông Trần Phú Hùng cũng cho biết, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Đăk Lăk vẫn còn cao so với toàn quốc. Do đó, nhu cầu vay vốn của các hộ này rất lớn. Tuy nhiên hiện nay, hạn mức và thời hạn cho vay vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng. Do đó đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn cho vay các Chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh để thực hiện cho vay hộ nghèo cũng như các đối tượng chính sách khác, góp phần vào sự phát triển và an sinh - xã hội. Đồng thời nâng mức cho vay và thời hạn vay phù hợp với nhu cầu vốn của người nghèo.