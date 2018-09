Chợ quê An Giang mùa nước nổi: Nhiều rắn, cua, cá, ốc đồng

Sáng chớm lạnh. Như mỗi ngày, mùa nước nổi chợ biên giới Khánh An, huyện An Phú (An Giang) bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng rao hàng í ới, tiếng dân vạn chài gọi nhau hối thúc đưa những rổ cá, cua, ốc đồng, rắn thì rất nhiều… lên bờ cho kịp buổi chợ hừng đông. Chợ “quê” mà “không quê” chút nào. Bởi, nơi đây bán toàn đặc sản mùa nước nổi, đến nỗi người dân thành thị cũng phải ao ước có dịp tới mua!

Phiên chợ “hừng đông” mùa nước nổi ở An Giang Hơn 5 giờ sáng, chợ biên giới Khánh An đã náo nhiệt. Dọc con đường ven sông Bình Di, tiếng rao mời của các tiểu thương, tiếng ngả giá của khách hàng làm tăng thêm không khí nhộn nhịp một góc chợ quê ngày mới mùa nước nổi. Năm nay, lũ nhiều hơn mọi năm nên sản vật mùa lũ cũng phong phú. Từ hơn 1 tháng trước, ngư dân từ Lấp Vò, Hồng Ngự (Đồng Tháp), Hậu Giang, Kiên Giang về đây thả lưới, giăng câu, đặt lọp bắt cá tôm, cua đồng, rắn… Hầu hết các loại tôm, cá, cua, rắn…mùa nước nổi sau khi đánh bắt được bán ở các chợ nơi đây. Nhộn nhịp chợ ốc đồng Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang mùa nước nổi năm nay. Ở Khánh An còn nổi tiếng là nơi “tập kết” ốc đồng mùa lũ. Đây không chỉ là chợ đầu mối phân phối các loại ốc đồng (ốc bươu, ốc lác, ốc gạo…) cho các chợ, mà việc buôn bán ốc đồng còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Một chủ vựa ốc đồng có tiếng ở Khánh An cho biết: mỗi ngày các vựa ốc ở đây thu mua khoảng 4 - 5 tấn ốc đồng, chủ yếu từ Campuchia qua. Sau đó, sẽ phân loại, vô bao lưới cước vận chuyển tới các chợ trong vùng và đi các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh. Cách đó không xa, chợ biên giới Khánh Bình cũng nhộn nhịp cảnh mua, bán nhiều loại đặc sản mùa nước nổi. Những mẻ cá đồng, cua đồng, rắn… được bạn hàng bày ra ngay trước mắt để khách dễ chọn mua. Mùa nước nổi năm nay, do sản lượng rắn nhiều nên giá bán tương đối “mềm”: rắn trun, rắn bông súng, rắn nước, rắn râu có giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg; rắn hổ hành, hổ ngựa khoảng 220.000 - 350.000 đồng/kg; rắn ri voi 240.0000 - 400.000 đồng/kg... Phong phú các loại cá đồng mùa nước nổi ở các chợ quê vùng biên giới tỉnh An Giang. Nói đến chợ rắn phải kể đến Vĩnh Hội Đông. Đây là nơi chế biến sản phẩm khô rắn “trứ danh” của huyện đầu nguồn An Phú, tỉnh An Giang. Năm nay rắn nhiều, giá rẻ nên người dân tranh thủ làm thêm món khô rắn để phong phú thêm đặc sản mùa nước nổi. Khô rắn chủ yếu được làm từ rắn nước, rắn bông súng… Rắn phải lột hết da, loại bỏ xương, chỉ lấy thịt. Những miếng thịt này sẽ được tách từng sợi thịt nhỏ để ướp gia vị và ép lại thành miếng để phơi khô. “Khoảng 10 - 12kg rắn sống mới làm thành 1kg rắn khô, nên giá bán khá cao. Khô rắn rất được ưa chuộng trên thị trường. Làm ra bao nhiêu cũng tiêu thụ hết”- anh Lợi (ngụ xã Vĩnh Hội Đông) chia sẻ. Không chỉ có khô rắn, từ lâu ở Vĩnh Hội Đông còn nổi tiếng với đặc sản cua đồng. Cua đồng nơi đây có quanh năm, do ngư dân không chỉ đặt lọp các đồng nước trong tỉnh, mà nhiều người thuê đồng ở Campuchia đặt lọp. Mỗi ngày, ở đây thu mua vài tấn cua đồng, cao điểm nhất là vào tháng 9 - 10 (âm lịch). Giá cua đồng hiện khoảng 20.000 đồng/kg, cua càng to giá 35.000 đồng/kg. Từ Vĩnh Hội Đông, cua đồng được vô bao rồi di chuyển ra các chợ trong và ngoài tỉnh...

Theo Hữu Huynh (Báo An Giang)

