Chủ tịch Hội NDVN: Tập huấn quy trình canh tác bền vững cho ND tại ruộng

(Dân Việt) "Địa phương cần tập huấn cho hội viên, nông dân về kỹ năng canh tác bền vững ngay tại ruộng vườn", đó là 1 trong những chia sẻ của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khi thăm, làm việc với cán bộ, hội viên, nông dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sáng nay, 15/5.

Báo cáo với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu, ông Trần Khánh Ninh, Phó bí thư Đảng ủy xã An Hải cho biết, địa phương là vùng sản xuất nông nghiệp rất đa dạng phong phú, với nhiều mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả. Đặc biệt, các mô hình trồng măng tây xanh, hành lá, đậu lạc, nho, táo, củ cải...đang giúp cho nhiều nông dân có thu nhập ổn định.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Trần Khánh Ninh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã phối hợp Hội ND tập trung tuyên truyền phổ biến cho các cán bộ hội viên nông dân, nhờ đó phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Kết quả, Hội đã vận động hội viên nông dân hiến 12.881m2 đất, đóng góp được trên 1,2 tỷ đồng và 790 ngày công để sửa chữa và làm mới hơn 8,8km đường giao thông nông thôn. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh những thuận lợi, An Hải còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là một số sản phẩm nông nghiệp thường xuyên nằm trong tình trạng được mùa mất giá và ngược lại.

Ông Hồ Thanh Phong, Chủ tịch Hội ND xã An Hải chia sẻ, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có bước chuyển biến mạnh mẻ. Địa phương đã xuất hiện 3 mô hình làm ăn có hiệu quả, cụ thể: Mô hình tưới nước tiết kiệm trên vùng đất cát để sản xuất rau an toàn.

Mô hình này đã giúp cho cây trồng phát triển mạnh, hạn chế được sâu rầy, tiết kiệm được nguồn nước và tăng thu nhập cho người nông dân. Ngoài ra, còn có mô hình sản xuất rau an toàn với diện tích 238ha/479 hộ hay mô hình trồng măng tây xanh đang giúp cho nhiều đồng bào dân tộc của địa phương thoát nghèo, vươn lên làm giàu...

Cây măng tây xanh đang giúp nhiều nông dân xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) làm giàu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đánh giá cao Hội ND xã An Hải đã chủ động tập trung rà soát, nâng cao chất lượng hội viên, nông dân. Đồng thời, biểu dương Hội ND xã đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc tập huấn theo phương pháp thực hành tại địa bàn sản xuất.

"Chính cách làm này đã thu hút hấp dẫn được những cán hộ, hội viên nông dân tham gia", đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Để phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị xã An Hải, trong đó Hội ND xã cần tham mưu, phối hợp hoàn thiện, hoàn chỉnh quy trình các bước tập huấn cho nông dân. Cần tập trung phát triển Hợp tác xã theo hướng nghề nghiệp, tập huấn cho nông dân về kỹ năng canh tác bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu…