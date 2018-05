Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng làm việc với Hội ND Hải Phòng

(Dân Việt) Ngày 12.5, đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc với cán bộ, lãnh đạo Hội Nông dân (HND) TP.Hải Phòng.

Tại buổi thăm và làm việc, ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch HND TP.Hải Phòng trao đổi với lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam về tình hình công tác Hội trên địa bàn thành phố trong thời gian 5 tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, ông Hòa cho biết: Địa phương đã tổ chức thành công Đại hội cơ sở cấp xã, phường và đang triển khai Đại hội cơ sở cấp huyện, quận. Ông Hòa cũng bày tỏ sự cảm ơn của Trung ương HND Việt Nam trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện trong việc chấp thuận cho HND TP.Hải Phòng xây dựng và khánh thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hải Phòng. Tuy nhiên, để tòa nhà đi vào sử dụng và hoạt động hiệu quả, HND TP.Hải Phòng mong Trung ương HND Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Trung tâm Dạy nghề của Hội về trang thiết bị.

Cũng tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch HND TP.Hải Phòng cho biết: "Đối với HND TP.Hải Phòng, việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và 12 chỉ tiêu Trung ương giao thì địa phương đã thực hiện triển khai rất bài bản với tốc độ triển khai nhanh và thuận lợi. Đối với HND TP.Hải Phòng và cấp cơ sở, trong nhiệm kỳ này chất lượng cán bộ Hội các cấp cơ sở cải thiện rõ rệt, trình độ trẻ hóa và chuẩn hóa được nâng lên rõ rệt".

Phụ trách mảng kinh tế, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch HND Hải Phòng cho biết thêm: Hải Phòng là thành phố cảng biển và du lịch nhưng nông dân vẫn chiếm 53%. Trong những tháng đầu năm, Hải Phòng tập trung cho công tác phòng trừ sâu bệnh theo sự chỉ đạo của thành phố cũng như Sở NNPTNT Hải Phòng.

Lãnh đạo Hội ND Hải Phòng báo cáo với Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng về một số kết quả đạt được của thành phố.

Qua công tác thực tế tại nhiều cơ sở trên địa bàn cho thấy, bà con nông dân rất phấn khởi vì vụ mùa tới năng suất sẽ tốt hơn do không bị sâu bệnh hại lúa. Các hộ chăn nuôi thì rất phấn khởi do giá lợn hơi đã tăng và nông dân đã khôi phục lại đàn lợn, không bỏ trắng chuồng nuôi. Về lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản có bước phát triển tốt hơn so với năm trước. Thời gian qua, thành phố có qui hoạch hơn 2.000 ha cho trồng rau và chủ yếu là rau cải, dưa chuột, cà chua và đặc biệt có rau muống Đồ Sơn là loại rau đặc trưng của địa phương với chất lượng giòn, xanh.

Buổi thăm và làm việc với cán bộ lãnh đạo HND TP.Hải Phòng, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam ghi nhận những hoạt động của HND TP.Hải Phòng trong những tháng đầu năm. Chủ tịch Thào Xuân Sùng bày tỏ sự vui mừng khi nghe địa phương báo cáo công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội ND TP Hải Phòng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung ương Hội yêu cầu HND TP.Hải Phòng tập trung hoàn thiện bộ máy sự nghiệp công lập và chú trọng đầu tư xây dựng cơ bản. Nhận xét về mô hình Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, đồng chí Thào Xuân Sùng cho rằng mô hình Dạy nghề của HND có sự khác biệt so với mô hình Dạy nghề của Nhà nước. Bởi việc xây dựng Trung tâm Dạy nghề của Hội với mục đích hỗ trợ nông dân nên HND Hải Phòng nên nghiên cứu sâu và tham khảo một số mô hình hoạt động có hiệu quả ở địa phương lân cận như Hải Dương và Bắc Ninh.

Việc tổ chức quản lý và hoạt động của hai địa phương nêu trên đạt hiệu quả rất cao, họ khai thác tối đa công năng của Trung tâm. Vì vậy, đồng chí Thào Xuân Sùng mong Hải Phòng có thể học hỏi và sử dụng tối đa công năng đã được xây dựng tránh để lãng phí cơ sở vật chất.