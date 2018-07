Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: ND vừa phải sản xuất giỏi và kinh doanh giỏi

(Dân Việt) Sáng nay 23.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) lần thứ 15, khóa VI (mở rộng). Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh việc nông dân không những sản xuất giỏi mà còn phải kinh doanh giỏi.

Đồng chí Thào Xuân Sùng (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 có nhiệm vụ thảo luận, quyết định 4 nội dung quan trọng sau đây: Một là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hai là, sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018.

Ba là, bầu bổ sung ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Bốn là, dự thảo Đề án BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đây là một trong những nội dung quan trọng có tính then chốt để chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN.

Phó Chủ tịch TƯ. HNDVN Nguyễn Hồng Lý trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong 6 tháng đầu năm công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng tăng lên.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe hội nghị.

Sau trình bày của Phó Chủ tich Nguyễn Hồng Lý, các đại biểu tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến về Dự thảo báo cáo.

Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị cho rằng lấy lợi ích thiết thực, chính đáng của ND để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội

Bà Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị về việc vận động bà con nông dân và hỗ trợ tốt sẽ xuất hiện nở rộ các triệu phú, tỷ phú ND.

Các phát biểu sâu sắc và tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng bắt tay thăm hỏi các đại biểu bên lề hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng chia sẻ với báo chí về việc nông dân không những sản xuất giỏi mà còn phải kinh doanh giỏi

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

theo TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc tiếp cận chính sách cho vay là cực kỳ khó với nông dân. Cần phải có đổi mới không chỉ chính sách mà cả thể chế để tạo động lực cho người dân.