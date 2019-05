Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng thăm rau an toàn tại Hải Phòng

(Dân Việt) Chiều ngày 10.5, đồng chí Thào Xuân Sùng -Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng rau an toàn tại xã An Hòa và mô hình trồng cây rau đậu xuất khẩu tại xã Tân Tiến, huyện An Dương (TP. Hải Phòng).

Đồng chí Thào Xuân Sùng (thứ 2 bên phải) cùng đoàn thăm mô hình trồng rau tại thôn Ngọ Dương 2, xã An Hòa Báo cáo đồng chí Thào Xuân Sùng, lãnh đạo huyện An Dương cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hiện nay huyện An Dương đang tích cực chỉ đạo các xã tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đoàn đến thăm mô hình trồng cây rau đậu xuất khẩu tại xã Tân Tiến, huyện An Dương Xã An Hòa có 200 ha trồng rau màu và nuôi trồng thủy sản, với lợi thế Quốc lộ 17B chạy qua, nhiều khu công nghiệp kế cận rất thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân. Xã xúc tiến thành lập Tổ Hợp tác “Trồng rau an toàn” tại Chi hội thôn Ngọ Dương 2, trồng nhiều chủng loại rau ăn lá, củ, quả như: Su hào, bắp cải, súp lơ, susu, mướp ngọt, mướp đắng, đậu cove… Trong đó, có những loại rau củ quả trái vụ cho giá trị kinh tế rất cao được công ty cung cấp thực phẩm bao tiêu toàn bộ phục vụ cho bếp ăn tại khu công nghiệp Tràng Duệ và Numura. Tại địa bàn xã Tân Tiến, khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng, nhiều năm nay, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến đã tiếp nhận đưa 40 ha vào sản xuất cây rau đậu xuất khẩu theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, tổ chức liên kết nông dân với doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm rau an toàn xuất khẩu theo chuỗi liên kết, cho thu nhập cao từ 300.000 – 400.000 đồng/ sào. Chủ tịch Thào Xuân Sùng mong muốn hỗ trợ vốn và giống cây có giá trị cho nông dân phát triển sản xuất. Qua thực tế đi thăm các mô hình, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng mong muốn trong thời gian tới, huyện An Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất, kết hợp với phát triển du lịch; đẩy mạnh chế biến... Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, Hải Phòng cần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng công nghệ cao; tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh liên kết “4 nhà” trong tiêu thụ sản phẩm; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao đời sống cho người nông dân.

Tag: Thào Xuân Sùng, Hải Phòng