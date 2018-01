Chủ tịch Hội NDVN vượt núi thăm, tặng quà Tết cho đồng bào Cao Bằng

(Dân Việt) Trong ngày làm việc thứ 2 (ngày 29.1) tại tỉnh Cao Bằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng đã vượt đồi, leo núi vào tận bản, làng để tặng quà cho bà con nghèo tại tỉnh vùng cao biên giới Cao Bằng.

Đoàn công tác do Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng dẫn đầu đi dưới một cây mận nở trắng tinh khôi (loài hoa nở báo hiệu mùa xuân sắp về) đến tặng quà cho bà con nghèo tại tỉnh vùng cao biên giới Thông Nông (Cao Bằng).

Dưới tiết trời rét buốt, đoàn công tác của T.Ư Hội ND Việt Nam do Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã đến trao quà cho bà con dân tộc nghèo tại 2 xã của của huyện Thông Nông gồm Vị Quang và Cần Yên. Để vào tận gia đình bà con nghèo nới đây, các thành viên trong đoàn phải vượt đồi, núi cao, có nhiều đoạn đường đèo mọi người phải nứu, dắt tay nhau mới giúp nhau vượt qua được vào với đồng bào nơi đây.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng (giữa) trò chuyện động viên bà con huyện Thông Nông vượt qua khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt.

Lần đầu tiên được đón công tác của T.Ư Hội ND Việt Nam, ông Hoàng Văn Hoạt, một hộ nghèo ở xã Vị Quang (Thông Nông) tỏ ra rất bất ngờ và phấn khởi. Ông Hoạt bảo: "Nhà nghèo cả chục năm nay rồi, năm 2017 vừa qua gia đình tôi còn gặp chuyện buồn khi bố, mẹ tôi đột ngột qua đời càng khiến cho gia đình thêm kiệt quệ, lần này được đoàn đến thăm và tặng quà Tết vợ chồng vui vô cùng".

Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng quà Tết cho hộ nghèo ông Hoàng Văn Hoạt ở xã Vị Quang ngày 29.1.

Vừa rơm rớm nước mắt kể chuyện buồn của gia đình, ông Hoạt vừa được Chủ tịch Hội NDVN vỗ về động viên càng khiến cho vợ, chồng ông Hoạt xúc động hơn. "Trên này khó khăn, vất vả vô cùng, chỉ mong năm nào cũng được đoàn đến thăm, tặng quà, dù món quà không cần giá trị quá lớn nhưng đối với chúng tôi điều đó đã quá quý giá rồi" - ông Hoạt ngậm ngùi.

Chủ tịch Hội NDVN tặng quà bà Lân Thị Vân (gần 60 tuổi) ở xã Cần Yên, Thông Nông.

Cùng huyện với gia đình ông Hoạt, gia đình bà Lân Thị Vân (gần 60 tuổi) ở xã Cần Yên, huyện Thông Nông cũng thuộc dạng đặc biệt khó khăn của địa phương. Chia sẻ với đoàn công tác về hoàn cảnh của gia đình, bà Vân tỏ ra rất buồn rầu: "Chả nhớ nghèo từ khi nào nhưng đến giờ vẫn thiếu ăn, cả năm chỉ thu được vài bao bắp, còn lại vẫn chờ nhà nước hỗ trợ gạo cứu đói thôi".

Cũng trong chuyến công tác, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà và chúc Tết đồn biên phòng Cần Yên (Thông Nông).

Chia sẻ với bà con hộ nghèo tại 2 xã của huyện Thông Nông, Chủ tịch Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến bà con đồng bào dân tộc ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là với đồng bào dân tộc tại Cao Bằng, mảnh đất mà gần 80 năm về trước đã ghi nhận sự kiện lịch sử đón Bác Hồ về nước sau hành trình dài tìm đường cứu nước. Chính vì thế mà cả nước rất biết ơn và luôn hướng về đồng bào nơi đây với lòng tri ân vô hạn, mọi người luôn giành tình cảm và cả vất chất để hỗ trợ đồng bào mình, mong bà con cố gắng vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Sau khi tặng quà bà con Thông Nông, Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho hay: "Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt cho các cơ quan Trung ương, đoàn đến thăm và chúc Tết bà con, dù món quà trao cho mọi người không có giá trị quá lớn nhưng nó là tình cảm, là sự biết ơn, tri ân và quan tâm mong bà con vơi bớt phần nào khó khăn và ăn Tết vui hơn".

Trong chuyến đi này, Chủ tịch Hội ND cũng rất ân cần, thăm hỏi công việc sản xuất, chăn nuôi của bà con Thông Nông, ông Thào Xuân Sùng cho hay: "Để có cơ hội vươn lên thoát nghèo và làm giàu, bà con hộ nghèo Thông Nông phải biết tận dụng, tranh thủ cơ hội giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương và Trung ương để học hỏi và biết ăn ở, sinh đẻ có kế hoạch và đặc biệt là biết sản xuất, chăn nuôi để gia đình tiến bộ hơn về kinh tế và thu nhập".

Nhân kỷ niệm 77 năm (28.1.1941 - 28.1.2018) ngày Bác Hồ về Cao Bằng, ngày 29.1, đoàn công tác của T.Ư Hội ND Việt Nam do hủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng, cùng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn đã đến dâng hoa và thắp hương tri ân tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).

"Bà con phải biết và học được 3 cái quan trọng. Thứ nhất là biết tính toàn, cụ thể như năm tới này mình sẽ tính toán xem nên nuôi con gì, trồng cây gì để có hiệu quả kinh tế cao nhất. Thứ hai là biết tổ chức sản xuất theo khí hậu như mùa nóng nên làm gì, mùa lạnh nên trồng, nuôi con gì cho phù hợp và hiệu quả. Thứ ba là biết sử dụng đồng tiền sao cho hiệu quả, ví như việc tiết kiệm tiền cho con ăn học trưởng thành, dùng tiền để mua giống cây, giống con chất lượng tốt để về sản xuất làm giàu" - ông Sùng chia sẻ.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng và ông Lại Xuân Môn- Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trồng cây nhân dịp đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).