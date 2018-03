Chủ tịch tỉnh Nghệ An dự cuộc gặp bàn về tiêu thụ nông sản do NTNN/Dân Việt kết nối

(Dân Việt) Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã dành thời gian tới động viên, chỉ đạo cuộc gặp gỡ giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đoàn doanh nghiệp và một số địa phương của tỉnh Nghệ An do Báo NTNN/Dân Việt kết nối.

Trong 2 ngày 9-10.3, Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An với các sự kiện kèm theo đã diễn ra. Được sự tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Nghệ An, Báo NTNN/Dân Việt kết nối đoàn doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo một số huyện, thị có thế mạnh về nông sản dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Nhị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tới phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: Lê Tập

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường dù đang chủ trì Hội thảo hỗ trợ và thu hút đầu tư, giờ giải lao cũng đã trực tiếp qua chỉ đạo, động viên các huyện, thị, doanh nghiệp.

“Những hoạt động xã hội, kết nối doanh nghiệp để tìm hiểu cơ hội đầu tư, bàn giải pháp tiêu thụ nông sản do Báo NTNN/Dân Việt, Văn phòng Đại diện Bắc Miền Trung của Báo tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua rất ý nghĩa. Nghệ An có thể mạnh về nhiều nông sản: chè, cam… Đặc biệt, các huyện miền Tây của Nghệ An đang dần trở thành vùng dược liệu trọng điểm của cả nước, các doanh nghiệp trong đoàn mà Báo NTNN/Dân Việt kết nối ngồi đây có thể nghiên cứu, tìm hiểu để liên kết, hợp tác, đầu tư, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chào đón các doanh nghiệp nông nghiệp đã về với Nghệ An để dự Hội nghị đầu tư thường niên. "Hội Nông dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nông nghiệp ngồi đây liên kết, hợp tác với bà con nông dân chặt hơn. Các huyện, thị thông tin về thế mạnh cụ thể, hạn chế về sản xuất, tiêu thụ nông sản của từng huyện, bàn giải pháp thúc đẩy chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Nhị cho hay.

Lãnh đạo các địa phương dự cuộc gặp gỡ. Ảnh: Lê Tập

Đại diện đoàn doanh nghiệp, ông Đào Ngọc Nam - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn An Việt thông tin, tới đây Trung tâm Nông sản An toàn của đơn vị này sẽ ứng dụng công nghệ 4.0, thiết lập sàn giao dịch nông sản an toàn, có thể bỏ qua bước trung gian, giúp kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất tại từng huyện với người tiêu dùng.

"Người tiêu dùng chỉ ngồi tại Hà Nội, TP.HCM hay bất kỳ nơi nào khác có cài đặt phần mềm trên điện thoại hay máy tính đã có thể biết thông tin đầy đủ của nông sản: được sản xuất ở đâu, đơn vị nào, trong khoảng thời gian nào, chứng nhận, đảm bảo gì, giá cả ra sao... Qua đó, mang lợi cho nhà sản xuất, địa phương nhiều hơn" - ông Đào Ngọc Nam cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Lê Tập

Tại cuộc gặp gỡ, nhiều lãnh đạo địa phương như Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Hồ Lê Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng... cho rằng, cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị đầu tư của tỉnh Nghệ An do Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức rất thiết thực.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng nêu ý kiến tại cuộc gặp. Ảnh: Lê Tập

"Như sản phẩm cam của huyện Quỳ Hợp chúng tôi đang tiêu thụ tốt nhưng nạn đội lốt cam Quỳ Hợp đang ngày càng làm ảnh hưởng tới những người trồng cam chân chính. Nếu cứ tiếp diễn tình hình này, chúng tôi e ngại rằng việc tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng. Những ý kiến của các doanh nghiệp tại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều vấn đề. Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm nông sản của huyện ra xa hơn" - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải cảm ơn tình cảm của Báo NTNN/Dân Việt, Văn phòng đại Đại diện Bắc Miền Trung của Báo thời gian qua đã phát động, kêu gọi, hỗ trợ cho bé Lô Văn An (dân tộc Thái) bị bỏng xăng nặng, gia đình rất khó khăn trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Lý - Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển chia sẻ tại cuộc gặp.

"Báo có những chương trình kết nối như thế này rất thiết thực, huyện chúng tôi mong tới đây, báo tiếp tục giới thiệu những doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao để huyện làm việc" - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải nói.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên chung mong muốn thời gian tới, báo tiếp tục kết nối để huyện làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ nông sản, bàn giải pháp gỡ khó cho nông dân.