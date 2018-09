Chúc mừng thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI

(Dân Việt) Đó là đánh giá của đại diện các cấp, ngành Quảng Ngãi về tình hình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở vùng nông thôn tỉnh nhà, tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng 21.9, Hội ND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Đinh Khắc Đính đã về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội với sự tham dự hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo, các cấp ngành của tỉnh và hội viên, ND.

Sát cánh cùng nông dân

Ông Đinh Duy Sung - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đóng góp tích cực, quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân ở vùng nông thôn tỉnh nhà". Toàn tỉnh hiện có 183 cơ sở Hội, 1.126 chi Hội và 3259 tổ Hội. Tổng số hội viên ND toàn tỉnh hiện trên 165.500 (kết nạp trong nhiệm kỳ qua gần 48.500).

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Công Xuân

Để giúp các hội viên ND có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND gần 34 tỷ đồng, Hội ND Quảng Ngãi đã cho 2.254 lượt hộ vay; phối hợp Ngân hàng NNPTNT - Chi nhánh Quảng Ngãi cho gần 23.000 hộ vay, với tổng số dư nợ 1.384 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, Hội đã phối hợp cung ứng theo hình thức "mua nợ trả chậm" 5.280 tấn phân bón cho nông dân; tổ chức dạy nghề (sơ cấp) cho 1.300 người; tổ chức 586 lớp tập huấn kỹ thuật cho 12.575 lượt hội viên ND.

Thực hiện đề án tổ chức đưa ND đi nghiên cứu, học tập ở trong và nước ngoài về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015 - 2018; Hội ND tỉnh đã tổ chức đưa 56 ND đi nghiên cứu, học tập về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM ở các nước: Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia và Trung Quốc; phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 20 con em ND đi lao động ở nước ngoài có việc làm ổn định, thu nhập cao...

10 mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới

"Trong thời gian tới, Hội ND Quảng Ngãi cần nỗ lực, quyết tâm để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra; đẩy mạnh hơn các phong trào hoạt động của Hội ND, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ND phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu... Đặc biệt là tham gia thực hiện chủ trương xây dựng NTM”. Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Đinh Khắc Đính

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKD) đã đạt nhiều kết quả vượt bậc. Đến nay, tổng số hộ đạt danh hiệu NDSXKD giỏi toàn tỉnh trên 82.000 hộ, tăng 10% so với trước. Hàng trăm hộ ND đã có thu nhập 300-500 triệu đồng/hộ/năm, cá biệt có hộ đạt trên 1 tỷ đồng/năm. Hiện, toàn tỉnh đã có 41/164 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Trong nhiệm kỳ qua, ND trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 218 tỷ đồng để xay dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; gần 532.000 ngày công tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn, tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; hiến hơn 13ha đất để mở rộng đường; trên 10 tỷ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và trên 20 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo; xây dựng 120 nhà tình nghĩa và tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm tri ân gia đình có công với nước…

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội ND trong tỉnh cũng vận động tổ chức, cá nhân quyên góp và tặng 1.880 sổ tiết kiệm, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng cho ND hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 237 trường hợp cải thiện nhà ở, tổng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng; trao 3.560 suất học bổng cho con em ND nghèo, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng…

Hoạt động của Hội ND tỉnh Quảng Ngãi

2.254 lượt hộ vay Quỹ hỗ trợ ND

1.300 người được dạy nghề

12.575 lượt hội viên được tập huấn kỹ thuật

82.000 hộ đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi

41/164 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới

Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại không ít khó khăn, một số tổ chức Hội ND chưa làm tốt phong trào hỗ trợ cho ND; phong trào NDSXKD giỏi giữa các vùng miền thiếu đồng bộ; nguồn lực, cơ sở chất lượng phục vụ cho các phong trào của Hội ND còn thiếu, chưa được đầu tư đúng mức...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội ND Quảng Ngãi đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, đáng chú ý như: 100% xã, phường vận động ND đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% đạt danh hiệu này; mỗi hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi phải giúp đỡ 2-3 hộ nghèo khác để phát triển. 100% Hội ND các cấp tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ ND…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 34 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội NDVN lần thứ VII gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Đinh Duy Sung tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023.